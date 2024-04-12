Бастрыкин потребовал проверить мигрантские точки нелегальной торговли в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
Сибиряки пожаловались главе Следкома России на нелегальную торговлю, которая происходит в самом центре Новосибирска. По словам горожан, мигранты поставили без разрешения автомобили на улице Гоголя, недалеко от Центрального рынка и ТЦ «Юпитер». Товары продают прямо из багажника. Покупатели сомневаются, что продукты имеют хорошее качество. В итоге правоохранители были вынуждены начать рейды по выявлению незаконной миграции.
Следственный комитет проведет проверку данной информации. Доклад будет представлен лично Александру Бастрыкину. Стоит отметить, что рейды проводятся не только в центре Новосибирска, но и практически ежедневно на Хилокском рынке, где еще больше нелегальной торговли.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 11 апреля десятки мигрантов заполонили миграционный центр. Другие посетители, которые рассказали об этом в соцсетях предположили, что иностранцы пришли туда за разрешением на работу и получением гражданства.