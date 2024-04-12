Бастрыкин потребовал проверить мигрантские точки нелегальной торговли в Новосибирске

Сибиряки пожаловались главе Следкома России на нелегальную торговлю, которая происходит в самом центре Новосибирска. По словам горожан, мигранты поставили без разрешения автомобили на улице Гоголя, недалеко от Центрального рынка и ТЦ «Юпитер». Товары продают прямо из багажника. Покупатели сомневаются, что продукты имеют хорошее качество. В итоге правоохранители были вынуждены начать рейды по выявлению незаконной миграции.