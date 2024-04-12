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Некоторые мигранты незаконно живут в РФ

Бастрыкин потребовал проверить мигрантские точки нелегальной торговли в Новосибирске

12 апреля 2024, 01:21
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые мигранты незаконно живут в РФ

Бастрыкин поручил проверить точки нелегальной торговли мигрантов в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются рейды по выявлению незаконных мигрантов на территории РФ. Горожане обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину.

Сибиряки пожаловались главе Следкома России на нелегальную торговлю, которая происходит в самом центре Новосибирска. По словам горожан, мигранты поставили без разрешения автомобили на улице Гоголя, недалеко от Центрального рынка и ТЦ «Юпитер». Товары продают прямо из багажника. Покупатели сомневаются, что продукты имеют хорошее качество. В итоге правоохранители были вынуждены начать рейды по выявлению незаконной миграции.

Следственный комитет проведет проверку данной информации. Доклад будет представлен лично Александру Бастрыкину. Стоит отметить, что рейды проводятся не только в центре Новосибирска, но и практически ежедневно на Хилокском рынке, где еще больше нелегальной торговли.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 11 апреля десятки мигрантов заполонили миграционный центр. Другие посетители, которые рассказали об этом в соцсетях предположили, что иностранцы пришли туда за разрешением на работу и получением гражданства.

Толпа иностранцев атаковала миграционный центр в Новосибирске
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