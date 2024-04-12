Дайверы 5 суток доставали внедорожник из Обского моря — видео невероятной операции

Дайверы пять дней доставали внедорожник из водохранилища под Новосибирском

Toyota Land Cruiser 80-й серии провалилась под лед в четырех километрах от берега, недалеко от села Боровое. Хозяин авто Алексей обратился к аквалангистам по рекомендации своего друга. Четыре года назад недалеко от этого места дайверы подняли со дна «Ниву».