Дайверы 5 суток доставали внедорожник из Обского моря — видео невероятной операции

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:33
В Новосибирске сотрудники дайвинг-центра «Акваланг» провели сложную спасательную операцию. На это ушло пять дней, с 7 по 11 апреля. В результате аквалангисты сумели достать изо льда затопленный внедорожник. Toyota Land Cruiser 80-й серии погрузилась в воду в четырех километрах от берега, недалеко от села Боровое Новосибирского района. Груженное авто потянуло на 5-6 тонн — помимо прочего, в нем находилась мотособака.
«Лед хрупкий, под автомобилем — около пяти метров. Машина ушла под лед кормой. В первый день мы начали ставить блоки, чтобы авто вытащить на лед. Тяговая горизонтальная нагрузка упирала машину в лед, нужно было ее приподнять. Каждый раз заныривали и смотрели», — рассказал корреспонденту Atas.info директор центра Виктор Мишарин.
Операция по спасению «крузака» шла каждый день с утра до вечера. В какой-то момент владелец авто потерял надежду: «Летом будем вытаскивать». Но команда сумела найти нужные слова, чтобы поднять его боевой дух.
На пятые сутки спасателям всё-таки удалось освободить внедорожник из ледяного плена, машину отбуксировали на берег, она даже завелась.
По словам Виктора Мишарина, это самая длительная спасательная операция в практике дайвинг-центра.
Помимо трех сотрудников дайвинг-центра, в команду вошли еще несколько человек. Неоценимую помощь оказали новосибирцы, которые приехали на вездеходах «Тайпаны» — с их помощью буксировали внедорожник. Владелец базы «Динамо» помогал техникой.