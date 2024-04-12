atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Команде удалось сделать практически невозможное

Дайверы 5 суток доставали внедорожник из Обского моря — видео невероятной операции

12 апреля 2024, 08:29
Фото: Виктор Мишарин / дайвинг-центр «Акваланг»
Команде удалось сделать практически невозможное

Дайверы пять дней доставали внедорожник из водохранилища под Новосибирском

Toyota Land Cruiser 80-й серии провалилась под лед в четырех километрах от берега, недалеко от села Боровое. Хозяин авто Алексей обратился к аквалангистам по рекомендации своего друга. Четыре года назад недалеко от этого места дайверы подняли со дна «Ниву».

В Новосибирске сотрудники дайвинг-центра «Акваланг» провели сложную спасательную операцию. На это ушло пять дней, с 7 по 11 апреля. В результате аквалангисты сумели достать изо льда затопленный внедорожник. Toyota Land Cruiser 80-й серии погрузилась в воду в четырех километрах от берега, недалеко от села Боровое Новосибирского района. Груженное авто потянуло на 5-6 тонн — помимо прочего, в нем находилась мотособака.

«Лед хрупкий, под автомобилем — около пяти метров. Машина ушла под лед кормой. В первый день мы начали ставить блоки, чтобы авто вытащить на лед. Тяговая горизонтальная нагрузка упирала машину в лед, нужно было ее приподнять. Каждый раз заныривали и смотрели», — рассказал корреспонденту Atas.info директор центра Виктор Мишарин.
Видео: Виктор Мишарин / дайвинг-центр «Акваланг»
Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой
Узнать подробнее

Операция по спасению «крузака» шла каждый день с утра до вечера. В какой-то момент владелец авто потерял надежду: «Летом будем вытаскивать». Но команда сумела найти нужные слова, чтобы поднять его боевой дух.

На пятые сутки спасателям всё-таки удалось освободить внедорожник из ледяного плена, машину отбуксировали на берег, она даже завелась.

По словам Виктора Мишарина, это самая длительная спасательная операция в практике дайвинг-центра.

Помимо трех сотрудников дайвинг-центра, в команду вошли еще несколько человек. Неоценимую помощь оказали новосибирцы, которые приехали на вездеходах «Тайпаны» — с их помощью буксировали внедорожник. Владелец базы «Динамо» помогал техникой.

Здесь находилась машинаЗдесь находилась машина
Здесь находилась машина
Фото: yandex.ru/maps
Читайте также:
Новосибирцы продолжают проваливаться под лед на Оби, вопреки запретам выезда и выходаВ Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участковСырую воду запретили пить новосибирцам из-за паводка
#Алёна Рогонова#Происшествия#Эксклюзив#Видео#Новосибирск#Спасатели#Автомобиль#Лед#Река Обь
Подпишитесь
В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участков
Сегодня, 02:56
День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина
Сегодня, 03:39
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
Сегодня, 02:01
Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
10 апреля, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Вчера, 05:10
"