atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Юрий Гагарин был первым космонавтом

День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина

12 апреля 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney
Юрий Гагарин был первым космонавтом

Памятное фото с Гагариным сохранили в Россельхознадзоре Новосибирской области

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день теперь ежегодно празднуются День космонавтики в России. Юрий Гагарин первым полетел в открытый космос. Показываем его редкое фото.

Первый полет человека в космос

12 апреля 1961 года 27-летний космонавт Гагарин отправился в космос. Полет он совершал на корабле «Восток-1» с космодрома Байконур. Его полет продолжался 108 минут.

Выход в открытый космос стал историческим событием. Юрий Гагарин был первым и по тем временам единственным человеком, который пролетел космическую границу и облетел Землю. Его имя считается легендарным. Сегодня, 12 апреля 2024 года, отмечается Всемирный день космонавтики, который приходится на 63-ю годовщину первого полета человека в космос.

 

Юрий Гагарин в Новосибирске

Весной 1961 года Гагарин начал путешествовать: он посетил 30 стран. С ним хотели познакомиться все народы мира. Когда он возвращался из Японии, то он заехал в сибирский аэропорт, где его ждали сотрудники Россельхознадзора по Новосибирской области.

Управлению ведомства удалось запечатлеть на фотографию космонавта. На фото рядом с Гагариным стоит Екатерина Бердинская, которая в то время работала старшим госинспектором Новосибирской государственной инспекции по карантину растений.

То самое фото с ГагаринымТо самое фото с Гагариным
То самое фото с Гагариным
Фото: Россельхознадзора по Новосибирской области
Знаменитое фото Гагарина с голубем сделал фотограф из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
День космонавтики 2022: поздравления в прозе и открытки с ГагаринымГлавное о Гагарине кратко: когда полетел, сколько был в космосе и название корабля
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Космос#Путешествие#Гагарин#Полет#День космонавтики#Фотография#Все материалы авторов
Подпишитесь
В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участков
Сегодня, 02:56
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
Сегодня, 02:01
Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
10 апреля, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Вчера, 05:10
"