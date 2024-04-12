День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина

Выход в открытый космос стал историческим событием. Юрий Гагарин был первым и по тем временам единственным человеком, который пролетел космическую границу и облетел Землю. Его имя считается легендарным. Сегодня, 12 апреля 2024 года, отмечается Всемирный день космонавтики, который приходится на 63-ю годовщину первого полета человека в космос.