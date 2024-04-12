День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина

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12 апреля 1961 года 27-летний космонавт Гагарин отправился в космос. Полет он совершал на корабле «Восток-1» с космодрома Байконур. Его полет продолжался 108 минут.
Выход в открытый космос стал историческим событием. Юрий Гагарин был первым и по тем временам единственным человеком, который пролетел космическую границу и облетел Землю. Его имя считается легендарным. Сегодня, 12 апреля 2024 года, отмечается Всемирный день космонавтики, который приходится на 63-ю годовщину первого полета человека в космос.
Весной 1961 года Гагарин начал путешествовать: он посетил 30 стран. С ним хотели познакомиться все народы мира. Когда он возвращался из Японии, то он заехал в сибирский аэропорт, где его ждали сотрудники Россельхознадзора по Новосибирской области.
Управлению ведомства удалось запечатлеть на фотографию космонавта. На фото рядом с Гагариным стоит Екатерина Бердинская, которая в то время работала старшим госинспектором Новосибирской государственной инспекции по карантину растений.