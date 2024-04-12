Дождь и снег: что приготовила погода на выходные в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
По данным сайта World-weather, в субботу, 13 апреля ожидается ночью 0 градусов, утром +1, днем +6 и вечером +7. При этом утром возможен небольшой снег. Ветер слабый. В воскресенье, 13 апреля прогнозируется +6 ночью, +9 днем и +10 вечером. Ожидается сильный дождь с вероятностью осадков 88%. Слабый ветер будет дуть с юга.
«Яндекс. Погода» информирует, что 13 апреля днем и ночью будет +7, небольшой дождь. А 14 апреля потеплеет до +11, вечером ожидается +8. Пройдет дождь.
Сайт Gismeteo сообщает, что в субботу пройдет небольшой снег с дождем. Днем потеплеет до +6. В воскресенье дождь будет идти весь день. Максимально потеплеет до +9.
Отметим, что в регионе начали подрывать лед на реках. Вода выходит за пределы берегов и подтапливает близлежащие населенные пункты. Новосибирская область готова к последствиям паводка.