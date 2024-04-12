Дождь и снег: что приготовила погода на выходные в Новосибирске

По данным сайта World-weather, в субботу, 13 апреля ожидается ночью 0 градусов, утром +1, днем +6 и вечером +7. При этом утром возможен небольшой снег. Ветер слабый. В воскресенье, 13 апреля прогнозируется +6 ночью, +9 днем и +10 вечером. Ожидается сильный дождь с вероятностью осадков 88%. Слабый ветер будет дуть с юга.