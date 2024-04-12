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Чего ждать от погоды

Дождь и снег: что приготовила погода на выходные в Новосибирске

12 апреля 2024, 02:59
Фото: atas.info
Чего ждать от погоды

В Новосибирске на выходных потеплеет до +11 и будет идти дождь

Дождь не прекратится все выходные в Новосибирске. Погода сибиряков не обрадует, но температурой приятно удивит. Atas.info изучил прогноз на 13 и 14 апреля 2024.

По данным сайта World-weather, в субботу, 13 апреля ожидается ночью 0 градусов, утром +1, днем +6 и вечером +7. При этом утром возможен небольшой снег. Ветер слабый. В воскресенье, 13 апреля прогнозируется +6 ночью, +9 днем и +10 вечером. Ожидается сильный дождь с вероятностью осадков 88%. Слабый ветер будет дуть с юга.

«Яндекс. Погода» информирует, что 13 апреля днем и ночью будет +7, небольшой дождь. А 14 апреля потеплеет до +11, вечером ожидается +8. Пройдет дождь.

Сайт Gismeteo сообщает, что в субботу пройдет небольшой снег с дождем. Днем потеплеет до +6. В воскресенье дождь будет идти весь день. Максимально потеплеет до +9.

Отметим, что в регионе начали подрывать лед на реках. Вода выходит за пределы берегов и подтапливает близлежащие населенные пункты. Новосибирская область готова к последствиям паводка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Дождь
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