Эксперты ОМС выступили с рекомендациями, помогающими избежать гипертонии и инфаркта

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Эксперты системы ОМС рассказали, как современная медицина заботится о пациентах и почему людям с заболеваниями сердца и сосудов стоит встать на учет, сообщает aif.ru.
Следствием сердечно-сосудистых заболеваний во многих случаях может стать такое жизнеугрожающее состояние, как инфаркт. Примечательно, что привести к инфаркту может гипертоническая болезнь — повышение артериального давления на протяжении долгого времени, что в самых критических случаях становится причиной поражения мозга, сердца и почек.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отмечает, что сейчас система ОМС все больше развивает превентивную медицину. Данное направление сферы здравоохранения помогает избежать возникновения многих заболеваний и увеличить продолжительность жизни.
Для предотвращения сосудистой катастрофы требуется проводить регулярное динамическое наблюдение у специалиста, который даст рекомендации по поддержанию оптимального уровня артериального давления, борьбе с факторами риска, оценит состояние органов-мишеней и прочее.
Такие меры профилактики как нельзя лучше реализуются в рамках диспансерного наблюдения, которое положено пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия 2–3 степени» и ведется врачом-терапевтом.
Частоту диспансерных осмотров больного устанавливает врач, опираясь на установление степени сердечно-сосудистого риска заболевания. При стабильном течении заболевания это 1 раз в год или чаще.
Осмотры пациентов со средним и низким риском, которые самостоятельно регулярно измеряют свое артериальное давление, предлагается вести с периодичностью раз в 4–6 месяцев.
«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в 3 месяца. С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — рассказал о частоте посещения врача для людей в группе риска советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.
Для пациентов, у которых ранее был зафиксирован инфаркт миокарда, устанавливается свой алгоритм диспансерного наблюдения. При стабильном течении заболевания они должны посещать кардиолога как минимум 2 раза в год.
Эксперты системы ОМС напоминают, что проблемы с сердцем считаются жизнеугрожающим состоянием, поэтому при возникновении определенных симптомов важно оперативно обратиться в медучреждение или вызвать скорую.