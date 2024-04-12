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Анна Кикина — пятая россиянка, побывавшая в космосе

Герой России из Новосибирска Кикина мечтает выйти в открытый космос

12 апреля 2024, 05:00
Фото: тг-канал Роскосмос
Анна Кикина — пятая россиянка, побывавшая в космосе
В День космонавтики сибирячка рассказала о том, как она готовилась к первому полету и о специфике работы на орбите

Анна Кикина, первая космонавтка из Новосибирска и пятая россиянка, побывавшая в космосе, рассказала, что продолжает находиться в рядах космического отряда. Она не прекращает тренировки, полностью готова к выполнению орбитальной миссии и ждет назначений в один из экипажей. У Кикиной есть мечта — выйти с борта МКС в открытый космос, рассказала уроженка Новосибирска в интервью изданию Горсайт.

Полет Анны Кикиной продолжался с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023. Все время пребывания в невесомости Анна делилась подробностями полета, ее охотно цитировали многочисленные российские и зарубежные издания. В честь космонавтки назвали Большой планетарий в Новосибирске.

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