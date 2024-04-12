Герой России из Новосибирска Кикина мечтает выйти в открытый космос

Анна Кикина, первая космонавтка из Новосибирска и пятая россиянка, побывавшая в космосе, рассказала, что продолжает находиться в рядах космического отряда. Она не прекращает тренировки, полностью готова к выполнению орбитальной миссии и ждет назначений в один из экипажей. У Кикиной есть мечта — выйти с борта МКС в открытый космос, рассказала уроженка Новосибирска в интервью изданию Горсайт.