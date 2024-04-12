Герой России из Новосибирска Кикина мечтает выйти в открытый космос

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Анна Кикина, первая космонавтка из Новосибирска и пятая россиянка, побывавшая в космосе, рассказала, что продолжает находиться в рядах космического отряда. Она не прекращает тренировки, полностью готова к выполнению орбитальной миссии и ждет назначений в один из экипажей. У Кикиной есть мечта — выйти с борта МКС в открытый космос, рассказала уроженка Новосибирска в интервью изданию Горсайт.
Полет Анны Кикиной продолжался с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023. Все время пребывания в невесомости Анна делилась подробностями полета, ее охотно цитировали многочисленные российские и зарубежные издания. В честь космонавтки назвали Большой планетарий в Новосибирске.