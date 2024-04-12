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Сергей Канунников был партийным соратником мэра Анатолия Локтя

Главу Центрального округа Новосибирска оправдали по делу о разрушении стелы ВОВ

12 апреля 2024, 04:01
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сергей Канунников был партийным соратником мэра Анатолия Локтя

Сергей Канунников признан невиновным в разрушении стелы ВОВ в Новосибирске

Сергей Канунников признан невиновным по громкому делу о порче стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне. Ранее скандальная ситуация привлекла внимание главы Следкома Бастрыкина

Железнодорожный районный суд Новосибирска полностью оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова. Его обвиняли в халатности, которая привела к порче стелы в память о героях войны, установленной у ТРЦ «Роял Парк». Суд не нашел в действиях чиновника состава преступления и признал его право на требование компенсации морального и материального вреда, который смог быть ему причинен уголовным преследованием.

Скандал начался после того, как общественники в августе 2022 года обнаружили исчезновение из сквера у ТРЦ «Роял Парк» стелы в честь 45-летия победы в ВОВ. Местные власти стали подозревать в уничтожении памятника в угоду застройщику, который намеревался начать работы на примыкающем участке. Истрия дошла до главы Следкома России, Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Мэрия заявила, что монумент увозили на реставрацию, и вернула памятник на прежнее место. Но итоге дело все-таки возбудили, потому что конструкция находилась в неудовлетворительном состоянии, которое объяснили отсутствием должного ухода со стороны администрации округа.

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#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Стела героям ВОВ#Сергей Канунников#Оправдание
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