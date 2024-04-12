Главу Центрального округа Новосибирска оправдали по делу о разрушении стелы ВОВ

Железнодорожный районный суд Новосибирска полностью оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова. Его обвиняли в халатности, которая привела к порче стелы в память о героях войны, установленной у ТРЦ «Роял Парк». Суд не нашел в действиях чиновника состава преступления и признал его право на требование компенсации морального и материального вреда, который смог быть ему причинен уголовным преследованием.