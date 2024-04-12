atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Регистрация временно недоступна

Хакеры атаковали сайт «Тотального диктанта» после начала регистрации

12 апреля 2024, 02:42
Фото: 1MI
Регистрация временно недоступна

Регистрацию на «Тотальный диктант» в Новосибирске приостановили из-за кибератак

Регистрация для участия в «Тотальном диктанте» началась в Новосибирске несколько дней назад. Как итог, ее временно приостановили из-за массовых атак.

Регистрация на образовательную акцию «Тотальный диктант» стартовала 10 апреля 2024. Все желающие могли подать заявку на любую локацию, где планировали писать диктант.

Однако в первый же день регистрации на сайт начали нападать хакеры. Из-за кибератак, организаторы временно приостановили регистрацию участников. Сейчас на сайте пройти ее просто невозможно. Сервер испытывает нагрузку.

Отметим, что само мероприятие запланировано на 20 апреля. По всем городам будут открыты сотни точек, где можно написать диктант. Главным городом акции станет Томск. Автором текста выступает писательница Анна Матвеева. Именно она будет читать свой текст.

Стало известно, где и когда пройдет акция «Тотальный диктант» в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»Географический диктант 2023 в Новосибирске: вопросы и ответы на тест
#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Тотальный диктант#Хакеры#Регистрация#Участники#Атака#Сайт
Подпишитесь
В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участков
Сегодня, 02:56
День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина
Сегодня, 03:39
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
Сегодня, 02:01
Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
10 апреля, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Вчера, 05:10
"