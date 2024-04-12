Хакеры атаковали сайт «Тотального диктанта» после начала регистрации

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 03:46
Регистрация на образовательную акцию «Тотальный диктант» стартовала 10 апреля 2024. Все желающие могли подать заявку на любую локацию, где планировали писать диктант.
Однако в первый же день регистрации на сайт начали нападать хакеры. Из-за кибератак, организаторы временно приостановили регистрацию участников. Сейчас на сайте пройти ее просто невозможно. Сервер испытывает нагрузку.
Отметим, что само мероприятие запланировано на 20 апреля. По всем городам будут открыты сотни точек, где можно написать диктант. Главным городом акции станет Томск. Автором текста выступает писательница Анна Матвеева. Именно она будет читать свой текст.