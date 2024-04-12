Иван Лествичник 12 апреля — что нельзя делать в этот день

На Иоанна Лествичника вообще старались лишний раз не выходить из дому, скотину запирали в хлеву, а дома вели себя тише воды, ниже травы. Молодожены не ходили в гости к родителям, а с родственниками старались не говорить вообще, чтобы не возникло ссоры. В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой — заболят суставы и носить темную одежду — привлечешь негатив. Все объяснялось разгулом нечистой силы.