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Posted Вчера, 23:00

Published Вчера, 23:00

Modified Вчера, 23:00

Updated Вчера, 23:00

Дождь на Ивана Лествичника обещает грибной сезон

Иван Лествичник 12 апреля — что нельзя делать в этот день

11 апреля 2024, 23:00
Фото: Изображение Midjourney
Дождь на Ивана Лествичника обещает грибной сезон

Новосибирцам рассказали о приметах и запретах на Ивана Лествичника 12 апреля

12 апреля наступит день Ивана Лествичника. В народе этот день считается неоднознвчным.

12 апреля наступит день Ивана Лествичника. Он совпадает с днем памяти христианского богослова и философа Иоанна Лествичника, известного сочинением «Лествица» («Скрижали духовные»). Произведение представляет собой руководство к нравственному самосовершенствованию и связано с библейским образом лестницы Иакова.

Что нельзя делать на Ивана Лествичника

При этом в народе праздник получился весьма неоднозначным. С одной стороны, принято печь пряники и печенье в виде лестницы, которые должен съесть каждый для здоровья и успеха. С другой, именно 12 апреля бушевал домовой, поэтому печенье и другие угощения обязательно ставили в укромный уголок, чтобы отвести беду.

На Иоанна Лествичника вообще старались лишний раз не выходить из дому, скотину запирали в хлеву, а дома вели себя тише воды, ниже травы. Молодожены не ходили в гости к родителям, а с родственниками старались не говорить вообще, чтобы не возникло ссоры. В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой — заболят суставы и носить темную одежду — привлечешь негатив. Все объяснялось разгулом нечистой силы.

Народные приметы на Ивана Лествичника

В народе имеются особые приметы на день Ивана Лествичника. Если в этот день зацвели одуванчики, то лето будет коротким и не слишком теплым. На улице появились первые пчелы, которые активно опыляют цветы, то в ближайшее время стоит ждать жару. Если на Ивана Лествичника идет дождь, то осенью будет богатый урожай грибов.

#Александр Ляхов#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Традиции#Приметы
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