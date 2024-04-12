Иван Лествичник 12 апреля — что нельзя делать в этот день

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
12 апреля наступит день Ивана Лествичника. Он совпадает с днем памяти христианского богослова и философа Иоанна Лествичника, известного сочинением «Лествица» («Скрижали духовные»). Произведение представляет собой руководство к нравственному самосовершенствованию и связано с библейским образом лестницы Иакова.
При этом в народе праздник получился весьма неоднозначным. С одной стороны, принято печь пряники и печенье в виде лестницы, которые должен съесть каждый для здоровья и успеха. С другой, именно 12 апреля бушевал домовой, поэтому печенье и другие угощения обязательно ставили в укромный уголок, чтобы отвести беду.
На Иоанна Лествичника вообще старались лишний раз не выходить из дому, скотину запирали в хлеву, а дома вели себя тише воды, ниже травы. Молодожены не ходили в гости к родителям, а с родственниками старались не говорить вообще, чтобы не возникло ссоры. В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой — заболят суставы и носить темную одежду — привлечешь негатив. Все объяснялось разгулом нечистой силы.
В народе имеются особые приметы на день Ивана Лествичника. Если в этот день зацвели одуванчики, то лето будет коротким и не слишком теплым. На улице появились первые пчелы, которые активно опыляют цветы, то в ближайшее время стоит ждать жару. Если на Ивана Лествичника идет дождь, то осенью будет богатый урожай грибов.