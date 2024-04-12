Минобороны готово к диалогу о судьбе военного городка в Новосибирске

Между тем, заявленная готовность к диалогу пока никак не влияет на ход судебного процесса, в котором Минобороны пытается доказать, что статус памятников истории был присвоен постройкам военного городка незаконно. На последнем заседании, которое прошло в областном суде 4 апреля, истцы попросили об отсрочке, чтобы разыскать в архивах дополнительные обоснования своей позиции, сообщила Atas.Info гражданская активистка Елена Гавровская. И что самое тревожное — Министерство культуры фактически поддерживает военных, дав заключение своего эксперта о том, что только одно строение из 30 с лишним, внесенных в реестр объектов культурного наследия, может претендовать на охранный статус.