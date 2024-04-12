Минобороны готово к диалогу о судьбе военного городка в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
После публикации открытого письма к президенту России Владимиру Путину, в котором вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панферов раскритиковал действия Минобороны в отношении исторического комплекса бывшего военного городка № 17 и фактически обвинил военное ведомство в попытках уничтожения памятников истории, подчиненные Шойгу готовы к переговорам.
Как сообщил Андрей Панферов, в Министерстве обороны призвали не раздувать скандал и подчеркнули, что готовы к совместному обсуждению будущего земельного участки и зданий-памятников, которые на нем находятся.
«Договорились, что Новосибирск приедет делегация от Минобороны, сядем и будем спокойно обсуждать, как нам действовать дальше», — сказал Панферов.
Кроме того, Андрей Панферов, возглавляющий региональное отделение Российского военно-исторического общества, намерен собрать специальное заседание для обсуждения текущей ситуации.
Между тем, заявленная готовность к диалогу пока никак не влияет на ход судебного процесса, в котором Минобороны пытается доказать, что статус памятников истории был присвоен постройкам военного городка незаконно. На последнем заседании, которое прошло в областном суде 4 апреля, истцы попросили об отсрочке, чтобы разыскать в архивах дополнительные обоснования своей позиции, сообщила Atas.Info гражданская активистка Елена Гавровская. И что самое тревожное — Министерство культуры фактически поддерживает военных, дав заключение своего эксперта о том, что только одно строение из 30 с лишним, внесенных в реестр объектов культурного наследия, может претендовать на охранный статус.
Желание Минобороны превратить памятники в обычные заброшки понятно: сейчас, согласно действующему законодательству, военные обязаны содержать объекты культурного наследия в надлежащем состоянии. Что совершенно ведомству не нужно, и с каждым годом комплекс казарм начала 20 века все больше и больше ветшает.
При этом государственная инспекция по охране объектов культурного населения Новосибирской области направляет собственникам исторических зданий (это несколько структур Министерства обороны) требования о соблюдении буквы закона. А в конце 2023 года инспекция и вовсе обратилась в суд, чтобы понудить военных к исполнению этих требований. Судебный процесс не завершен.
Главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов подчеркивает, что территория, занятая постройками бывшего военного городка практически в центре Новосибирска, крайне привлекательна для застройщиков. Но сейчас начать раздавать разрешения на строительство мешают две вещи: статус памятников, охраняемых государством, у частично руинированных исторических построек и то, что земля по-прежнему в собственности Министерства обороны. Хотя еще в 2021 году Сергей Шойгу и губернатор Новосибирской области Андрей Травников достигли договоренности о передаче земельного участка в ведение региона. Однако рано или поздно девелоперы заявят о своих притязаниях. А лоббистские возможности новосибирских застройщиков в коридорах власти очень значительны.
«Решение могло бы быть компромиссным. Часть территории городка была бы продана под застройку, а вырученные деньги можно было бы вложить в реставрацию и обустройство культурно-исторической инфраструктуры. Для продуктивного обсуждения нужна готовность к переговорам с открытыми картами», — считает Андрей Кузнецов.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века — казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться. В то же время, часть зданий по-прежнему используется Министерством обороны для своих нужд.