Новосибирец погасил долг свыше полумиллиона, чтобы не лишиться автокрана

В Маслянинском районе 53-летний мужчина был должен по налогам 218 тысяч рублей. В отношении него было начато несколько исполнительных производств, в том числе за долги на общую сумму 360 тысяч рублей. Всего он должен был вернуть в казну региона 578 тысяч рублей.