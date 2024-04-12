Новосибирец погасил долг свыше полумиллиона, чтобы не лишиться автокрана

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Updated Сегодня, 01:56
В Маслянинском районе 53-летний мужчина был должен по налогам 218 тысяч рублей. В отношении него было начато несколько исполнительных производств, в том числе за долги на общую сумму 360 тысяч рублей. Всего он должен был вернуть в казну региона 578 тысяч рублей.
Добровольно расплачиваться с долгами сибиряк не решался. Тогда приставы узнали адрес проживания должника и наложили на его автокран КС-45717А-1 арест. Чтобы не потерять свое имущество, мужчина выплатил все долги.
Напомним, ранее мы рассказали, что в числе злостных неплательщиков алиментов в основном — женщины. В 2023 году каждым пятым должником были матери. При этом ежегодно эта печальная статистика увеличивается на 1%.