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Мужчина имел долги

Новосибирец погасил долг свыше полумиллиона, чтобы не лишиться автокрана

12 апреля 2024, 01:54
Фото: 1MI
Мужчина имел долги
Житель Новосибирской области выплатил все свои долги, чтобы не лишиться автокрана. Приставы наложили на транспортное средство арест.

В Маслянинском районе 53-летний мужчина был должен по налогам 218 тысяч рублей. В отношении него было начато несколько исполнительных производств, в том числе за долги на общую сумму 360 тысяч рублей. Всего он должен был вернуть в казну региона 578 тысяч рублей.

Добровольно расплачиваться с долгами сибиряк не решался. Тогда приставы узнали адрес проживания должника и наложили на его автокран КС-45717А-1 арест. Чтобы не потерять свое имущество, мужчина выплатил все долги.

Напомним, ранее мы рассказали, что в числе злостных неплательщиков алиментов в основном — женщины. В 2023 году каждым пятым должником были матери. При этом ежегодно эта печальная статистика увеличивается на 1%.

В Новосибирской области каждый пятый должник по алиментам — женщина
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Долг#Арест#Деньги#Имущество#Судебные приставы
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