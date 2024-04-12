Новосибирцев приглашают на общегородской субботник 27 апреля

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В мероприятии примут участие как работники администрации города Новосибирска, муниципальных учреждений, члены профсоюзов и военнослужащие, так и простые горожане. Принять участие в субботнике может каждый желающий.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска обеспечит своевременный вывоз мусора с последующей утилизацией отходов. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и МУП «САХ» захоронят твердые коммунальные бытовые отходы на специальных полигонах.
Напомним, что Олег Клемешов остался недоволен уборкой городских улиц.