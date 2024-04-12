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Новосибирцев приглашают на субботник

Новосибирцев приглашают на общегородской субботник 27 апреля

12 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Новосибирцев приглашают на субботник

В Новосибирске состоится общегородской субботник 27 апреля

27 апреля состоится общегородской санитарный день по уборке территории Новосибирска. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В мероприятии примут участие как работники администрации города Новосибирска, муниципальных учреждений, члены профсоюзов и военнослужащие, так и простые горожане. Принять участие в субботнике может каждый желающий.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска обеспечит своевременный вывоз мусора с последующей утилизацией отходов. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и МУП «САХ» захоронят твердые коммунальные бытовые отходы на специальных полигонах.

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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Субботник#Олег Клемешов#Уборка города
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