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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Самые элитные квартиры

Панорамный вид и ЖК премиум-класса: топ дорогих квартир в Новосибирске

12 апреля 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Самые элитные квартиры

В Новосибирске нашли самые дорогие квартиры в элитных ЖК

В Новосибирске продаются дачи, коттеджи, дома и квартиры. Atas.info нашел свежие объявления, где за жилплощадь просят десятки миллионов рублей.

3-комнатная квартира в «Тихом центре»

Трехкомнатная квартира продается в ЖК 'Milk Ноusе. Она расположена на втором этаже дома на улице Урицкого. Всего на этаже четыре квартиры. Внутри панорамные окна, высокие потолки. Двор закрытый, огорожен камерами, на территории есть детские площадки, зона отдыха, собственный парк с фонтаном.

  • Цена — 34 000 000 рублей.
Квартира еще без ремонтаКвартира еще без ремонта
Квартира еще без ремонтаКвартира еще без ремонта
Квартира еще без ремонтаКвартира еще без ремонта
Квартира еще без ремонтаКвартира еще без ремонта
Квартира еще без ремонта
Фото: novosibirsk.n1

Трешка с современным ремонтом

На четвертом этаже дома, который располагается на улице Победы, продается квартира с ремонтом. Дизайн интерьера продумал до мелочей. Внутри две детские комнаты, спальня, гардеробная, прачечная, кухня, ванная, сауна. На территории ЖК «Жукова» есть полноценная инфраструктура. Дом расположен в 10-ти минутах от центра.

 

  • Цена — 31 000 000 рублей.
Внутри сделан ремонтВнутри сделан ремонт
Внутри сделан ремонт
Фото: novosibirsk.n1

Четырехкомнатная квартира на Советской

В центре города продается квартира с шикарным панорамным видом. Во время праздником там будут хорошо видны салюты. Жилищный комплекс премиум-класса, рядом есть вся инфраструктура: университеты, парки, торговые центры и театры. Внутри пока еще нет ремонта.

 

  • Цена — 25 500 000 рублей.
Квартира без ремонтаКвартира без ремонта
Квартира без ремонтаКвартира без ремонта
Квартира без ремонтаКвартира без ремонта
Квартира без ремонтаКвартира без ремонта
Квартира без ремонтаКвартира без ремонта
Квартира без ремонта
Фото: novosibirsk.n1
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Дом#Квартира#Все материалы авторов
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