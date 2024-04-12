Панорамный вид и ЖК премиум-класса: топ дорогих квартир в Новосибирске

В центре города продается квартира с шикарным панорамным видом. Во время праздником там будут хорошо видны салюты. Жилищный комплекс премиум-класса, рядом есть вся инфраструктура: университеты, парки, торговые центры и театры. Внутри пока еще нет ремонта.