Панорамный вид и ЖК премиум-класса: топ дорогих квартир в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Трехкомнатная квартира продается в ЖК 'Milk Ноusе. Она расположена на втором этаже дома на улице Урицкого. Всего на этаже четыре квартиры. Внутри панорамные окна, высокие потолки. Двор закрытый, огорожен камерами, на территории есть детские площадки, зона отдыха, собственный парк с фонтаном.
На четвертом этаже дома, который располагается на улице Победы, продается квартира с ремонтом. Дизайн интерьера продумал до мелочей. Внутри две детские комнаты, спальня, гардеробная, прачечная, кухня, ванная, сауна. На территории ЖК «Жукова» есть полноценная инфраструктура. Дом расположен в 10-ти минутах от центра.
В центре города продается квартира с шикарным панорамным видом. Во время праздником там будут хорошо видны салюты. Жилищный комплекс премиум-класса, рядом есть вся инфраструктура: университеты, парки, торговые центры и театры. Внутри пока еще нет ремонта.