Пластического хирурга привлекли к ответственности за кровавую «валентинку»

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Пластического хирурга Рустама Курманбаева привлекли к дисциплинарной ответственности по результатам проверки. Как сообщили Atas.info в пресс-службе полиции, проверка началась еще в марте после первых публикаций. Материалы были переданы в профильное ведомство — региональный Росздравнадзор.
По итогам проверки клинике, с которой у хирурга заключен трудовой договор, вынесли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В клинике заявили, что с персоналом провели разъяснительные беседы, хирурга привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее корреспондент направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой рассказать, действительно ли на кадрах — кожа пациента, и знал ли он, что его части тела демонстрируют на камеру. 12 апреля в R&R Clinic корреспонденту ответили, что доктор находится за пределами Новосибирска и не может пока ответить на вопросы.