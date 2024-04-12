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Новосибирского хирурга привлекли к ответственности за кровавую «валентинку»

Пластического хирурга привлекли к ответственности за кровавую «валентинку»

12 апреля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney

Новосибирского хирурга привлекли к ответственности за кровавую «валентинку»

В клинике заявили, что с персоналом провели разъяснительные беседы, хирурга привлекли к дисциплинарной ответственности.

Пластического хирурга Рустама Курманбаева привлекли к дисциплинарной ответственности по результатам проверки. Как сообщили Atas.info в пресс-службе полиции, проверка началась еще в марте после первых публикаций. Материалы были переданы в профильное ведомство — региональный Росздравнадзор.

По итогам проверки клинике, с которой у хирурга заключен трудовой договор, вынесли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В клинике заявили, что с персоналом провели разъяснительные беседы, хирурга привлекли к дисциплинарной ответственности.

Что известно о хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку» из кожи пациента
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Ранее корреспондент направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой рассказать, действительно ли на кадрах — кожа пациента, и знал ли он, что его части тела демонстрируют на камеру. 12 апреля в R&R Clinic корреспонденту ответили, что доктор находится за пределами Новосибирска и не может пока ответить на вопросы.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Врач#Проверка#Клиника#Пластическая хирургия#Хирург
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