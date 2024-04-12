Пластического хирурга привлекли к ответственности за кровавую «валентинку»

Ранее корреспондент направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой рассказать, действительно ли на кадрах — кожа пациента, и знал ли он, что его части тела демонстрируют на камеру. 12 апреля в R&R Clinic корреспонденту ответили, что доктор находится за пределами Новосибирска и не может пока ответить на вопросы.