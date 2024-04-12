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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:23

В Новосибирске суд вынес решение по обжалованию приговора экс-главе ЦОДД

Приговор экс-главе ЦОДД Трещеву оставили без изменений

12 апреля 2024, 04:18
Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирске суд вынес решение по обжалованию приговора экс-главе ЦОДД

Вячеслав Трещев подавал апелляцию, чтобы обжаловать приговор — 8 лет в колонии строгого режима. Экс-глава ЦОДД считает себя невиновным.

Приговор, который суд ранее вынес бывшему руководителю ЦОДД Вячеславу Трещеву, оставили без изменений, рассказали в Управлении судебного департамента по региону. Заседание прошло 12 апреля. 29 декабря 2023 года экс-руководителя приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Трещев должен выплатить почти 8 млн рублей в качестве штрафа.

По ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) Трещеву грозило до 15 лет лишения свободы и штраф до семидесятикратной суммы взятки.

В Новосибирске экс-глава ЦОДД Трещев получил восемь лет за взятки
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Суд установил, что руководитель ЦОДД получил 3,8 млн от коммерческой организации за право поставить дорожные комплексы видеофиксации нарушений.

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