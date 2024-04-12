Приговор экс-главе ЦОДД Трещеву оставили без изменений

Приговор, который суд ранее вынес бывшему руководителю ЦОДД Вячеславу Трещеву, оставили без изменений, рассказали в Управлении судебного департамента по региону. Заседание прошло 12 апреля. 29 декабря 2023 года экс-руководителя приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Трещев должен выплатить почти 8 млн рублей в качестве штрафа.