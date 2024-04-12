Приговор экс-главе ЦОДД Трещеву оставили без изменений

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Приговор, который суд ранее вынес бывшему руководителю ЦОДД Вячеславу Трещеву, оставили без изменений, рассказали в Управлении судебного департамента по региону. Заседание прошло 12 апреля. 29 декабря 2023 года экс-руководителя приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также Трещев должен выплатить почти 8 млн рублей в качестве штрафа.
По ч.6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) Трещеву грозило до 15 лет лишения свободы и штраф до семидесятикратной суммы взятки.
Суд установил, что руководитель ЦОДД получил 3,8 млн от коммерческой организации за право поставить дорожные комплексы видеофиксации нарушений.