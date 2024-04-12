Сколько ветеранов ВОВ осталось в Новосибирской области — их пересчитали перед 9 Мая

В России действует Указ президента, который обязывает обеспечивать жильем ветеранов. С момента начала программы, а это с 2005 года, жильем были обеспечены 4568 ветеранов. Кроме того, в первом квартале 2024 года им были предоставлены специальные выплаты на ремонт жилья — деньги получили 32 человека (общая сумма — 1,6 млн рублей).