Сколько ветеранов ВОВ осталось в Новосибирской области — их пересчитали перед 9 Мая

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По данным правительства региона, в Новосибирской области сейчас проживает 3956 ветеранов. Среди них 136 участников или инвалидов Великой Отечественной войны.
В России действует Указ президента, который обязывает обеспечивать жильем ветеранов. С момента начала программы, а это с 2005 года, жильем были обеспечены 4568 ветеранов. Кроме того, в первом квартале 2024 года им были предоставлены специальные выплаты на ремонт жилья — деньги получили 32 человека (общая сумма — 1,6 млн рублей).
Также для 1474 пенсионера провели диспансеризацию, из них 1393 получили помощь врачей, в том числе домашнюю. Перед майскими праздниками правительство пообещало оказать финансовую помощь, которую перечислят всем до 30 апреля.
Также отметим, что в Новосибирской области проведут десятки мероприятий в канун и в сам День Победы 9 мая. Это и диктант Победы, и Свеча памяти и Бессмертный полк и многое другое.