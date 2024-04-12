atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В регионе живут тысячи ветеранов

Сколько ветеранов ВОВ осталось в Новосибирской области — их пересчитали перед 9 Мая

12 апреля 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
В регионе живут тысячи ветеранов

Стало известно, сколько ветеранов ВОВ живет в Новосибирской области

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло практически 79 лет. Стало известно, сколько сейчас в Новосибирской области живет ветеранов.

По данным правительства региона, в Новосибирской области сейчас проживает 3956 ветеранов. Среди них 136 участников или инвалидов Великой Отечественной войны.

В России действует Указ президента, который обязывает обеспечивать жильем ветеранов. С момента начала программы, а это с 2005 года, жильем были обеспечены 4568 ветеранов. Кроме того, в первом квартале 2024 года им были предоставлены специальные выплаты на ремонт жилья — деньги получили 32 человека (общая сумма — 1,6 млн рублей).

Также для 1474 пенсионера провели диспансеризацию, из них 1393 получили помощь врачей, в том числе домашнюю. Перед майскими праздниками правительство пообещало оказать финансовую помощь, которую перечислят всем до 30 апреля.

Также отметим, что в Новосибирской области проведут десятки мероприятий в канун и в сам День Победы 9 мая. Это и диктант Победы, и Свеча памяти и Бессмертный полк и многое другое.

Супруге ветерана МЧС присвоили звание «Мать-героиня» по приказу Президента РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Андрей Травников вручил бойцам ЧВК удостоверения «Ветеран боевых действий»Поиск ветерана ВОВ по фамилии: как узнать новосибирцу, где воевал дед — сайтыНовосибирские ветераны труда с 1 января получат ежемесячную выплату
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Правительство#Пенсионеры#Ветераны#Победа#Великая Отечественная война
Подпишитесь
В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участков
Сегодня, 02:56
День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина
Сегодня, 03:39
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
Сегодня, 02:01
Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
10 апреля, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Вчера, 05:10
"