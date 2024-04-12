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В Новосибирске бывшего главного борца с коррупцией отправили в СИЗО до 9 июня

Суд отправил экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией в СИЗО

12 апреля 2024, 09:09
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске бывшего главного борца с коррупцией отправили в СИЗО до 9 июня

Экс-борец с коррупцией Владимир Вялков пробудет в СИЗО два месяца

Суд избрал меру пресечения экс-руководителю регионального управления по борьбе с коррупцией Владимиру Вялкову. Он останется в СИЗО пока на два месяца, до 9 июня. Вялкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает суровое наказание для виновных — от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф, размер которого может быть в 70 раз больше взятки.

Сейчас следственные органы пока не разглашают сумму взятки, которую, вероятно, получил фигурант.

Вялкова уволили из МВД в 2023 году в связи с утратой доверия.

В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
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По той же статье осужден бывший руководитель ЦОДД Вячеслав Трещев. Ему дали восемь лет строгого режима.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Сизо#Задержание#Ограничение
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