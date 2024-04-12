Суд отправил экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией в СИЗО

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Суд избрал меру пресечения экс-руководителю регионального управления по борьбе с коррупцией Владимиру Вялкову. Он останется в СИЗО пока на два месяца, до 9 июня. Вялкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает суровое наказание для виновных — от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф, размер которого может быть в 70 раз больше взятки.
Сейчас следственные органы пока не разглашают сумму взятки, которую, вероятно, получил фигурант.
Вялкова уволили из МВД в 2023 году в связи с утратой доверия.
По той же статье осужден бывший руководитель ЦОДД Вячеслав Трещев. Ему дали восемь лет строгого режима.