Суд отправил экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией в СИЗО

Суд избрал меру пресечения экс-руководителю регионального управления по борьбе с коррупцией Владимиру Вялкову. Он останется в СИЗО пока на два месяца, до 9 июня. Вялкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает суровое наказание для виновных — от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф, размер которого может быть в 70 раз больше взятки.