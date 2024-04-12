Теплицы новосибирских дачников рухнули из-за температурных качелей и оттепели

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
После таяния снега новосибирцы впервые приехали на дачу. На своих участках они обнаружили, что теплицы сильно повредились за зиму. Материал поликарбоната разрушился, а остальные строительные элементы были сильно деформированы.
Как отметил в беседе с VN ru биолог Алексей Яновский, причиной разрушения теплиц является переменчивая погода: когда были температурные качели (то тепло, то холодно, поэтому снег был сырой и тяжелый).
Для того, чтобы избежать разрушения теплиц и спокойно выращивать рассаду летом, эксперты рекомендуют выбирать более прочные материалы для конструкция. Не менее важно чистить снег.
Напомним, что сейчас в Новосибирске активно продолжает таять снег и лед на реках. Из-за этого в регионе готовятся к паводку. Пока лишь подтапливает близлежащие участки и дороги в некоторых районах области.