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Теплицы частично разрушились

Теплицы новосибирских дачников рухнули из-за температурных качелей и оттепели

12 апреля 2024, 02:16
Фото: 1MI
Теплицы частично разрушились
Дачники пришли в ужас от разрушенных теплиц за зимний период. Как оказалось, конструкции были не прочные.

После таяния снега новосибирцы впервые приехали на дачу. На своих участках они обнаружили, что теплицы сильно повредились за зиму. Материал поликарбоната разрушился, а остальные строительные элементы были сильно деформированы.

Как отметил в беседе с VN ru биолог Алексей Яновский, причиной разрушения теплиц является переменчивая погода: когда были температурные качели (то тепло, то холодно, поэтому снег был сырой и тяжелый).

Для того, чтобы избежать разрушения теплиц и спокойно выращивать рассаду летом, эксперты рекомендуют выбирать более прочные материалы для конструкция. Не менее важно чистить снег.

Напомним, что сейчас в Новосибирске активно продолжает таять снег и лед на реках. Из-за этого в регионе готовятся к паводку. Пока лишь подтапливает близлежащие участки и дороги в некоторых районах области.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Дачники#Разрушение#Снег#Морозы#Снегопад#Огород
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