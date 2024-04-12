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У подрядчика отсудили 120 млн рублей за не построенную музыкалку в Новосибирске

У подрядчика «УКС» отсудили 120 млн рублей за не построенную музыкальную школу

12 апреля 2024, 03:53
Фото: 1MI

У подрядчика отсудили 120 млн рублей за не построенную музыкалку в Новосибирске

Подрядчик получил аванс, но строить музыкальную школу в Советском районе так и не начал.

У подрядчика ООО ПКФ «Агросервис» отсудили больше 120 млн рублей в пользу ГКУ НСО «Управление капитального строительства». С иском о взыскании аванса и процентов за пользование деньгами в суд обратилась региональная прокуратура в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подрядчик получил аванс, но строить музыкальную школу на улице Терешковой в Советском районе так и не начал.

Суд взыскал с подрядчика больше 120 млн рублей, а также проценты за пользование деньгами — свыше 970 тысяч рублей.

Сейчас музыкальную школу строит тот же подрядчик.

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Ранее суд отправил в СИЗО начальника отдела объектов образования «УКС» по делу о мошенничестве при строительстве детсада. С ним были задержаны два руководителя подрядных организаций.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Суд#Арбитражный суд#Прокуратура#Взыскание#МУП
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