У подрядчика «УКС» отсудили 120 млн рублей за не построенную музыкальную школу

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
У подрядчика ООО ПКФ «Агросервис» отсудили больше 120 млн рублей в пользу ГКУ НСО «Управление капитального строительства». С иском о взыскании аванса и процентов за пользование деньгами в суд обратилась региональная прокуратура в 2023 году.
Как сообщает пресс-служба ведомства, подрядчик получил аванс, но строить музыкальную школу на улице Терешковой в Советском районе так и не начал.
Суд взыскал с подрядчика больше 120 млн рублей, а также проценты за пользование деньгами — свыше 970 тысяч рублей.
Сейчас музыкальную школу строит тот же подрядчик.
Ранее суд отправил в СИЗО начальника отдела объектов образования «УКС» по делу о мошенничестве при строительстве детсада. С ним были задержаны два руководителя подрядных организаций.