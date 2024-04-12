У подрядчика «УКС» отсудили 120 млн рублей за не построенную музыкальную школу

У подрядчика ООО ПКФ «Агросервис» отсудили больше 120 млн рублей в пользу ГКУ НСО «Управление капитального строительства». С иском о взыскании аванса и процентов за пользование деньгами в суд обратилась региональная прокуратура в 2023 году.