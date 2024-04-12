Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников

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При затоплении захоронений паводком в воду попадают нитраты — это результат окисления азотных соединений, которые образуются при разложении трупов. Однако никакой существенной опасности для человека это не несет, подчеркивает кандидат биологических наук Сергей Седых.
«Никакой зомбовирус наружу не вырвется. Все, что там внутри, уже разложилось на плесень и на липовый мед. Я не вижу каких-то оснований ждать беды от кладбищ. Ну, а люди, которые умерли от чего-то совсем нехорошего, их в цинковых гробах, хоронят и сжигают», — говорит Седых.
Кроме человеческих захоронений, по данным регионального управления ветеринарной службы на начало 2023 года на территории Новосибирской области существует 621 скотомогильник, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений в 6 районах.
Но скотомогильники с сибирской язвой имеют статус особо охраняемых объектов, они герметичны и каждый год на их поверхности берут пробы на наличие возбудителя опасной болезни.
«На скотомогильники я меньше всего бы думал, что они могут представлять из себя источник заразы», — считает Сергей Седых.
Между тем, возбудитель сибирской язвы может сохраняться в почве сотни лет. И если герметичность захоронения будет нарушена, не исключено заражение животных, а через них и людей, которые будут непосредственно контактировать с больными особями.