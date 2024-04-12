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В Ленинском районе ограничат движение ряда автобусных маршрутов

В Ленинском районе ограничат движение автобусов — в мэрии назвали причину

12 апреля 2024, 08:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Ленинском районе ограничат движение ряда автобусных маршрутов

В Новосибирске ограничат движение автобусов из-за ремонта теплотрассы

В Ленинском районе ограничат движение ряда автобусных маршрутов. Оно продлится пять месяцев.

Ограничения будут длиться с 15 апреля по 15 сентября и коснутся участка «Улица Пермская — улица Троллейная» в районе улицы Пархоменко. Это связано с проведением «Новосибирской тепловой компанией» работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети.

В связи с этим меняется схема движения автобуса №5 по маршруту «Улица Дюканова — Поселок Северный», а также автобусов № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут ходить по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской и Троллейной в объезд закрытого участка.

Напомним, что 27 апреля в Новосибирске состоится общегородской субботник.

Новосибирцев приглашают на общегородской субботник 27 апреля
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#Александр Ляхов#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Автобусы#Ремонт теплотрассы
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