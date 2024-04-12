В Ленинском районе ограничат движение автобусов — в мэрии назвали причину

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Ограничения будут длиться с 15 апреля по 15 сентября и коснутся участка «Улица Пермская — улица Троллейная» в районе улицы Пархоменко. Это связано с проведением «Новосибирской тепловой компанией» работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети.
В связи с этим меняется схема движения автобуса №5 по маршруту «Улица Дюканова — Поселок Северный», а также автобусов № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут ходить по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской и Троллейной в объезд закрытого участка.
Напомним, что 27 апреля в Новосибирске состоится общегородской субботник.