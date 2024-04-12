В Ленинском районе ограничат движение автобусов — в мэрии назвали причину

В связи с этим меняется схема движения автобуса №5 по маршруту «Улица Дюканова — Поселок Северный», а также автобусов № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут ходить по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской и Троллейной в объезд закрытого участка.