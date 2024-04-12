В Мошково раскурочили топором машину участника СВО — личность хулигана неизвестна

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
На записи можно увидеть автомобиль и стоящего рядом человека. Неизвестный наносит несколько ударов зажатым в руке предметом и уходит с места происшествия. Лица злоумышленника не видно.
По данным паблика «Инцидент Новосибирск», хулиганство произошло в ночь на 9 апреля, при этом рядом расположен оперативный пост полиции. Машина принадлежит участнику специальной военной операции, он написал заявление в полицию. Мужчина получил тяжелые ранения и не понимает причину агрессии к нему и его имуществу.
«По данному вопросу уточняется информация», — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что Бастрыкин поручил заняться избиением участника СВО в Тогучинском районе.