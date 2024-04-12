В Мошково раскурочили топором машину участника СВО — личность хулигана неизвестна

По данным паблика «Инцидент Новосибирск», хулиганство произошло в ночь на 9 апреля, при этом рядом расположен оперативный пост полиции. Машина принадлежит участнику специальной военной операции, он написал заявление в полицию. Мужчина получил тяжелые ранения и не понимает причину агрессии к нему и его имуществу.