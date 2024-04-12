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Неизвестный хулиган разбил топором машину участника СВО

В Мошково раскурочили топором машину участника СВО — личность хулигана неизвестна

12 апреля 2024, 06:45
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Неизвестный хулиган разбил топором машину участника СВО

В Новосибирской области неизвестный хулиган разбил топором машину участника СВО

В поселке Мошково неизвестный хулиган изуродовал топором машину участника специальной военной операции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На записи можно увидеть автомобиль и стоящего рядом человека. Неизвестный наносит несколько ударов зажатым в руке предметом и уходит с места происшествия. Лица злоумышленника не видно.

По данным паблика «Инцидент Новосибирск», хулиганство произошло в ночь на 9 апреля, при этом рядом расположен оперативный пост полиции. Машина принадлежит участнику специальной военной операции, он написал заявление в полицию. Мужчина получил тяжелые ранения и не понимает причину агрессии к нему и его имуществу.

«По данному вопросу уточняется информация», — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Александр Ляхов#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Хулиганы#Соцсети#Участник СВО#Хулиганство
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