В Новосибирске школьник-мигрант обидел второклассника — мать обратилась к Бастрыкину

В СУ СКР по Новосибирской области была проведена процессуальная проверка, однако фигурант дела не достиг возраста наступления ответственности за совершение уголовно наказуемых проступков. Глава СК РФ потребовал доклада итогов проверки и мерах профилактики в отношении несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.