В Новосибирске школьник-мигрант обидел второклассника — мать обратилась к Бастрыкину

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Двенадцатилетний школьник-мигрант мог каким-либо образом обидеть ребенка из начальной школы. Мать восьмилетнего мальчика обратилась за помощью в приемную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте».
В СУ СКР по Новосибирской области была проведена процессуальная проверка, однако фигурант дела не достиг возраста наступления ответственности за совершение уголовно наказуемых проступков. Глава СК РФ потребовал доклада итогов проверки и мерах профилактики в отношении несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Узнать подробности инцидента в региональном управлении СКР не удалось.
«Комментариев по данному делу не даем», — заявила Atas.Info старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Напомним, что Александр Бастрыкин потребовал заняться точками нелегальной торговли в Новосибирске.