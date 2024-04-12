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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался конфликтом школьников в Новосибирске

В Новосибирске школьник-мигрант обидел второклассника — мать обратилась к Бастрыкину

12 апреля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался конфликтом школьников в Новосибирске

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался конфликтом школьников в Новосибирске

В Новосибирске возник конфликт между двумя школьниками. В ситуацию вмешался руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Двенадцатилетний школьник-мигрант мог каким-либо образом обидеть ребенка из начальной школы. Мать восьмилетнего мальчика обратилась за помощью в приемную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте».

В СУ СКР по Новосибирской области была проведена процессуальная проверка, однако фигурант дела не достиг возраста наступления ответственности за совершение уголовно наказуемых проступков. Глава СК РФ потребовал доклада итогов проверки и мерах профилактики в отношении несовершеннолетнего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Узнать подробности инцидента в региональном управлении СКР не удалось.

«Комментариев по данному делу не даем», — заявила Atas.Info старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Бастрыкин потребовал проверить мигрантские точки нелегальной торговли в Новосибирске
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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин
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