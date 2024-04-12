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Пострадали участки в Новосибирском, Мошковском и Тогучинском районах

В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участков

12 апреля 2024, 02:56
Фото: 1MI
Пострадали участки в Новосибирском, Мошковском и Тогучинском районах
Река Иня разлилась в трех районах региона. Группа спасателей МЧС готова оперативно отреагировать на ухудшение обстановки

Затоплены участки в пойме Ини, которые находятся в низинах в Мошковском, Новосибирском районах и городе Тогучине. Паводковая вода зашла в СНТ «Кедр», «Рябинка», «Волна-1». Как сообщили в региональном управлении МЧС, ситуация находится под постоянным контролем, люди могут получить всю необходимую помощь.

Весенний паводок опасен не только для людей, но и для животных. В первую очередь пострадают те, что живут в норах. По словам биолога Алексея Яновского их потомство, скорее всего, погибнет.

Ранее мы рассказывали о том, какую опасность несет размытие паводком могил на кладбищах и скотомогильников. В регионе существует девять скотомогильников с сибирской язвой. О том, к каким последствиям может привести их затопления, читайте в нашем материале.

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