В Новосибирской области затопленными остаются 254 участка и два моста

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По информации регионального ГУ МЧС, 12 апреля в регионе подтоплены 205 дачных и 52 приусадебных участка, а также два низководных автомобильных моста и участки дорог. Жилых домов в зоне подтопления нет.
Особое внимание уделяют Краснозерскому и Карасукскому районам. В первом спасатели МЧС стабилизировали ситуацию. Ранее вода превысила критическую отметку. Ситуация остается на контроле, показатели контролируют.
На реке Иня в Новосибирском и Тогучинском районах для мониторинга используют беспилотники.
Жителям оказывают адресную помощь, с территорий откачивают талые воды.