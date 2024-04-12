atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Новосибирской области затопленными остаются 254 участка и два моста

В Новосибирской области затопленными остаются 254 участка и два моста

12 апреля 2024, 09:25
Фото: Артур Салимов / 1MI
Особое внимание уделяют Краснозерскому и Карасукскому районам. В первом спасатели МЧС стабилизировали ситуацию.

По информации регионального ГУ МЧС, 12 апреля в регионе подтоплены 205 дачных и 52 приусадебных участка, а также два низководных автомобильных моста и участки дорог. Жилых домов в зоне подтопления нет.

Особое внимание уделяют Краснозерскому и Карасукскому районам. В первом спасатели МЧС стабилизировали ситуацию. Ранее вода превысила критическую отметку. Ситуация остается на контроле, показатели контролируют.

На реке Иня в Новосибирском и Тогучинском районах для мониторинга используют беспилотники.

Жителям оказывают адресную помощь, с территорий откачивают талые воды.

Биолог рассказал, как паводок скажется на популяции животных в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участковСырую воду запретили пить новосибирцам из-за паводкаГрозит ли Новосибирской области масштабное подтопление, как в 2015 году
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Паводок#Подтопление#Паводок в Новосибирской области 2024
Подпишитесь
В Новосибирской области под воду ушло более 200 дачных участков
Сегодня, 02:56
День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина
Сегодня, 03:39
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
Сегодня, 02:01
Студентка-сирота из Новосибирска пожаловалась президенту Владимиру Путину
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
10 апреля, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Вчера, 05:10
"