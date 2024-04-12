Видео. Комик Сатир посмеялся над актерским методом Никиты Кологривого

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Новосибирский комик Сатир (Илья Шабельников) выпустил новое видео, героем стал его земляк, актер Никита Кологривый.
«Чтобы сыграть Кощея, я рос в неблагополучном районе Новосибирска. Недавно мне предложили роль собаки, и чтобы эту собаку понять, я покусал бабу. Вроде получилось. Думаю, что сыграю хорошо. А еще недавно предложили роль петуха. Но семь суток мне не хватило, чтобы вжиться в роль», — говорит на видео персонаж.
В марте Кологривый посетил фестиваль в Новосибирске, и успел наделать много шума. Итогом его поездки стала неделя в спецприемнике на Писарева. Суд арестовал артиста на семь дней.