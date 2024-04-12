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Никита Кологивый

Видео. Комик Сатир посмеялся над актерским методом Никиты Кологривого

12 апреля 2024, 05:37
Фото: atas.info
Никита Кологивый

Новосибирский комик Сатир спародировал Никиту Кологривого

В коротком видео Шабельников вспомнил и про укус, и про неделю, которую актер провел в спецприемнике.

Новосибирский комик Сатир (Илья Шабельников) выпустил новое видео, героем стал его земляк, актер Никита Кологривый.

«Чтобы сыграть Кощея, я рос в неблагополучном районе Новосибирска. Недавно мне предложили роль собаки, и чтобы эту собаку понять, я покусал бабу. Вроде получилось. Думаю, что сыграю хорошо. А еще недавно предложили роль петуха. Но семь суток мне не хватило, чтобы вжиться в роль», — говорит на видео персонаж.
Видео: youtube.com/@satyrshow

В марте Кологривый посетил фестиваль в Новосибирске, и успел наделать много шума. Итогом его поездки стала неделя в спецприемнике на Писарева. Суд арестовал артиста на семь дней.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Актер#Юмор#Никита Кологривый
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