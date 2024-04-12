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Возобновили движение по двум ранее подтопленным дорогам в Новосибирской области

Возобновили движение по дорогам Коченевского района, закрытых из-за паводка

12 апреля 2024, 10:50
Фото: ТУАД

Возобновили движение по двум ранее подтопленным дорогам в Новосибирской области

Ситуацию с паводком в Новосибирской области удалось стабилизировать. Дороги, закрытые для транспорта с 4 апреля, открыли.

Как сообщили в ТУАД, речь идет об объезде поселка Коченево («Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206») и автодороге «5 км а/д „Н-1211“ — Бармашевов».

Движение перекрывали на время стабилизации ситуации. Уровень воды 4 апреля на 40 см превышал норму в реке Камышинка.

В Новосибирской области затопленными остаются 254 участка и два моста
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Между тем, на 12 апреля в регионе затопленными остаются 254 участка и два моста. Вода превысила критический уровень в Краснозерском и Карасукском районах.

Река Иня разлилась в трех районах региона. Из-за нее под воду ушло больше 200 дачных участков. Для контроля ситуации привлекли дроны.

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