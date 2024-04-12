Возобновили движение по дорогам Коченевского района, закрытых из-за паводка

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как сообщили в ТУАД, речь идет об объезде поселка Коченево («Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206») и автодороге «5 км а/д „Н-1211“ — Бармашевов».
Движение перекрывали на время стабилизации ситуации. Уровень воды 4 апреля на 40 см превышал норму в реке Камышинка.
Между тем, на 12 апреля в регионе затопленными остаются 254 участка и два моста. Вода превысила критический уровень в Краснозерском и Карасукском районах.
Река Иня разлилась в трех районах региона. Из-за нее под воду ушло больше 200 дачных участков. Для контроля ситуации привлекли дроны.