Замок с кремлевской стеной под Новосибирском продают за 100 миллионов

Как рассказала в своем телеграм-канале Елена Гурьянова, объявление о продаже необычного коттеджа она впервые увидела в 2016 году. Владелец недвижимости рассказал, изначально это был амбициозный проект, который вырос из детства. Например, на территории должен был появиться затопленный корабль в бухте.