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Posted 12 апреля, 05:01

Published 12 апреля, 05:01

Modified 23 июля, 01:47

Updated 23 июля, 01:47

Замок с кремлевской стеной под Новосибирском продают за 100 миллионов

Замок с кремлевской стеной под Новосибирском продают за 100 миллионов

12 апреля 2024, 05:01
Фото: avito.ru
Владелец пытается пристроить коттедж не меньше восьми лет. Но покупателя пока не нашлось.

В Искитимском районе выставили на продажу коттедж в загородном клубе «Морозово». Объект с пирсом и прямым выходом в Обское море владелец оценил в 99 млн рублей. Площадь участка — 2,5 тысячи кв. метров. На территории есть гостевые дома, гараж на несколько авто, беседки.

Как рассказала в своем телеграм-канале Елена Гурьянова, объявление о продаже необычного коттеджа она впервые увидела в 2016 году. Владелец недвижимости рассказал, изначально это был амбициозный проект, который вырос из детства. Например, на территории должен был появиться затопленный корабль в бухте.

Планам собственника помешали финансовые проблемы. Здание было решено достроить в уменьшенном варианте и выставить на продажу.

Фото: avito.ru
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