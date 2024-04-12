Замок с кремлевской стеной под Новосибирском продают за 100 миллионов

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В Искитимском районе выставили на продажу коттедж в загородном клубе «Морозово». Объект с пирсом и прямым выходом в Обское море владелец оценил в 99 млн рублей. Площадь участка — 2,5 тысячи кв. метров. На территории есть гостевые дома, гараж на несколько авто, беседки.
Как рассказала в своем телеграм-канале Елена Гурьянова, объявление о продаже необычного коттеджа она впервые увидела в 2016 году. Владелец недвижимости рассказал, изначально это был амбициозный проект, который вырос из детства. Например, на территории должен был появиться затопленный корабль в бухте.
Планам собственника помешали финансовые проблемы. Здание было решено достроить в уменьшенном варианте и выставить на продажу.