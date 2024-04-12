Застолье в баре на Красном проспекте закончилось убийством — поссорились двое друзей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Приятели отдыхали в баре, когда между ними произошла размолвка на фоне болезненных воспоминаний. Один товарищ пригласил другого поговорить по душам на улицу, однако разговор не состоялся. Мужчина тайком пронес нож и ударил им в грудь своего оппонента, а затем начал наносить удары руками и ногами.
От полученных травм новосибирец скончался. Дело по факту убийства направили в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в Новосибирске назвали самые опасные районы.