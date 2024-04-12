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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Двое друзей поссорились в баре

Застолье в баре на Красном проспекте закончилось убийством — поссорились двое друзей

12 апреля 2024, 06:05
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Двое друзей поссорились в баре

В Новосибирске рассмотрят дело о поножовщине в баре

В Новосибирске завершилось следствие по факту поножовщины в одном из городских баров. Посиделки двух приятелей завершились кровавым убийством.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Приятели отдыхали в баре, когда между ними произошла размолвка на фоне болезненных воспоминаний. Один товарищ пригласил другого поговорить по душам на улицу, однако разговор не состоялся. Мужчина тайком пронес нож и ударил им в грудь своего оппонента, а затем начал наносить удары руками и ногами.

От полученных травм новосибирец скончался. Дело по факту убийства направили в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые опасные районы.

В Новосибирске назвали самый криминальный район — где страшнее всего
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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Следственный комитет#Алкогольное опьянение#Следствие
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