Застолье в баре на Красном проспекте закончилось убийством — поссорились двое друзей

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Приятели отдыхали в баре, когда между ними произошла размолвка на фоне болезненных воспоминаний. Один товарищ пригласил другого поговорить по душам на улицу, однако разговор не состоялся. Мужчина тайком пронес нож и ударил им в грудь своего оппонента, а затем начал наносить удары руками и ногами.