Здание-памятник «Дом аэрофлота» отремонтируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:53
Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу объявило электронный аукцион на ремонт здания по адресу Красный проспект, 44. Как сказано в документах, размещенных на сайте госзакупок, победитель тендера должен провести обследование конструкций, предложить конструктивные решения и разработать проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ. Пакет документов должен быть представлен заказчику до 30 сентября 2024 года. Начальная стоимость контракта составляет 766 700 рублей.
Здание, построенное в 30-х годах прошлого века в стиле конструктивизм, известно в городе как «Дом Аэрофлота». Оно предназначалось для размешения административных служб воздушного флота. Сейчас здание, расположенное на первой линии главной улицы Новосибирска, имеет неприглядный вид, несмотря на то, что признано памятником. Но свое первоначальное предназначение кардинально не поменяло — в нем находится Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу.
Ранее мы рассказывали о том, что власти готовятся начать ремонт легендарного стоквартирного дома на Красном проспекте.