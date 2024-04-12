Здание-памятник «Дом аэрофлота» отремонтируют в Новосибирске

Здание, построенное в 30-х годах прошлого века в стиле конструктивизм, известно в городе как «Дом Аэрофлота». Оно предназначалось для размешения административных служб воздушного флота. Сейчас здание, расположенное на первой линии главной улицы Новосибирска, имеет неприглядный вид, несмотря на то, что признано памятником. Но свое первоначальное предназначение кардинально не поменяло — в нем находится Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу.