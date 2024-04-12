Земля в иллюминаторе: выяснилось, сколько россиян горит желанием улететь в космос

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Издание Bankiros.ru решило выяснить, готовы ли россияне покорить космические просторы. Проведенный опрос показал, что примерно 47% респондентов не горит желанием преодолеть пределы стратосферы. Каждый четвертый — 26% — все же сядет в ракету, но за хорошую сумму на счете в банке. 11% улетит в космос бесплатно.
Опрошенные оценивают полет в космос достаточно дорого. По мнению 12% туризм обойдется в миллион рублей. Из них только 4% готовы в буквальном смысле пойти по миру, заложить все имущество и стать донором для осуществления заветной мечты.
В честь дня Космонавтики Atas.Info предлагает пройти тест и проверить себя на знание ключевых моментов освоения безвоздушного пространства.