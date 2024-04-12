Земля в иллюминаторе: выяснилось, сколько россиян горит желанием улететь в космос

Издание Bankiros.ru решило выяснить, готовы ли россияне покорить космические просторы. Проведенный опрос показал, что примерно 47% респондентов не горит желанием преодолеть пределы стратосферы. Каждый четвертый — 26% — все же сядет в ракету, но за хорошую сумму на счете в банке. 11% улетит в космос бесплатно.