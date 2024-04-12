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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Далеко не каждый россиянин стремится полететь в космос

Земля в иллюминаторе: выяснилось, сколько россиян горит желанием улететь в космос

12 апреля 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Далеко не каждый россиянин стремится полететь в космос

Стало известно число новосибирцев, мечтающих о полете в космос

12 апреля отмечается День Космонавтики. После первого полета в космическое пространство постепенно набирает популярность тематический туризм. Однако не все россияне хотят повторить подвиг Юрия Гагарина.

Издание Bankiros.ru решило выяснить, готовы ли россияне покорить космические просторы. Проведенный опрос показал, что примерно 47% респондентов не горит желанием преодолеть пределы стратосферы. Каждый четвертый — 26% — все же сядет в ракету, но за хорошую сумму на счете в банке. 11% улетит в космос бесплатно.

Опрошенные оценивают полет в космос достаточно дорого. По мнению 12% туризм обойдется в миллион рублей. Из них только 4% готовы в буквальном смысле пойти по миру, заложить все имущество и стать донором для осуществления заветной мечты.

В честь дня Космонавтики Atas.Info предлагает пройти тест и проверить себя на знание ключевых моментов освоения безвоздушного пространства.

Стыдно не знать: тест в День Космонавтики 12 апреля — ответит не каждый
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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отдых#Космос#Туризм#Исследование
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