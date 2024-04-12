Жители Кировского района голосуют за набережную с речным трамвайчиком

По состоянию на 12 апреля более ста восьми тысяч новосибирцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федеральной программы. В каждом районе города было выбрано по одному общественному пространству, сейчас в лидерах по количеству поданных голосов Кировский район. Речь идет о территории в Северо-Чемском микрорайоне на ул. Саввы Кожевникова, недалеко от железнодорожного моста.