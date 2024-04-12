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Набережную облагородят за федеральные деньги

Жители Кировского района голосуют за набережную с речным трамвайчиком

12 апреля 2024, 02:53
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Набережную облагородят за федеральные деньги

Кировский район лидирует в голосовании за благоустройство по нацпроекту

Проект набережной Северо-Чемского жилмассива лидирует в голосовании за благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

По состоянию на 12 апреля более ста восьми тысяч новосибирцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федеральной программы. В каждом районе города было выбрано по одному общественному пространству, сейчас в лидерах по количеству поданных голосов Кировский район. Речь идет о территории в Северо-Чемском микрорайоне на ул. Саввы Кожевникова, недалеко от железнодорожного моста.

Это традиционное место отдыха для жителей Кировского района. К реке можно спуститься по лестнице, на берегу установлен дебаркадер для причаливания речного трамвая и схода пассажиров на берег. За чистотой прогулочной зоны следят активисты из числа местных жителей.

Проект предусматривает создание двухуровневой рекреационной зоны. Появятся два детских городка, верхний променад превратится в линейный парк с тропинками, местами для отдыха и спорта. Обещают сделать смотровые площадки, велодорожки, площадку для выгула собак. Пляж будет сохранен, а среди деревьев проложат экотропу.

Победа в голосовании позволит начать благоустройство, в следующем году. Для выбора этой территории необходимо принять участие в голосовании по 30 апреля на портале 54.gorodsreda.ru.

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Голосовать можно и при помощи QR-кода
#Новосибирск#Благоустройство#Голосование#Набережная#Нацпроект
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