Как вас теперь называть? В Новосибирске скандальный Nebar сменил вывеску

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Владельцы бара решили в очередной раз сыграть на удивительной особенности русского языка — а именно, двусмысленностях и играх слов. Теперь желающие отдохнуть «клубнично» придут в… Ebar.
Это подтверждают и сами представители бара.
«На месте твоего любимого теперь ebar. Мы взялись за новое, но сохранили лучшее. Танцы на барной стойке и горячие пати. Стряхни все лишнее и распакуй танцпол», — сообщается в Instagram*-аккаунте заведения.
Развлекательное заведение Nebar было закрыто 20 марта после проверки прокуратурой и Роспотребнадзором. Причиной послужило возмущение общественности из-за откровенного секса в феврале. Как утверждается в соцсетях, во время вечеринки мог иметь место разврат прямо на барной стойке.
Напомним, что название решил сменить и бар «Элтон» после скандала с травести-вечеринками.
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