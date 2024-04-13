Как вас теперь называть? В Новосибирске скандальный Nebar сменил вывеску

Развлекательное заведение Nebar было закрыто 20 марта после проверки прокуратурой и Роспотребнадзором. Причиной послужило возмущение общественности из-за откровенного секса в феврале. Как утверждается в соцсетях, во время вечеринки мог иметь место разврат прямо на барной стойке.