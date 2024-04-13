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Published Сегодня, 10:51

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Название бара стало более вызывающим

Как вас теперь называть? В Новосибирске скандальный Nebar сменил вывеску

13 апреля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Название бара стало более вызывающим

В Новосибирске скандальный Nebar обзавелся двусмысленным названием

В Новосибирске после скандальных секс-вечеринок и отдыха практически в неглиже прикрыли развлекательное заведение Nebar. Однако всего через месяц культовое место открылся вновь. Но под другим названием.

Владельцы бара решили в очередной раз сыграть на удивительной особенности русского языка — а именно, двусмысленностях и играх слов. Теперь желающие отдохнуть «клубнично» придут в… Ebar.

Это подтверждают и сами представители бара.

«На месте твоего любимого теперь ebar. Мы взялись за новое, но сохранили лучшее. Танцы на барной стойке и горячие пати. Стряхни все лишнее и распакуй танцпол», — сообщается в Instagram*-аккаунте заведения.
Прощальная вечеринка: скандальный Nebar заявил о закрытии
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Развлекательное заведение Nebar было закрыто 20 марта после проверки прокуратурой и Роспотребнадзором. Причиной послужило возмущение общественности из-за откровенного секса в феврале. Как утверждается в соцсетях, во время вечеринки мог иметь место разврат прямо на барной стойке.

Напомним, что название решил сменить и бар «Элтон» после скандала с травести-вечеринками.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.

Скандальный новосибирский бар «Элтон» сменил название
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