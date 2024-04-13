Суд арестовал счета управляющего «Экологии-Новосибирск Баряева

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
По решению арбитража арестованы банковские счета и недвижимость юриста. Общая сумма средств составляет 248,1 миллиона рублей. Кредиторы попросили признать действия управляющего незаконными. По их мнению, это могло поспособствовать банкротству.
Компания «Экология-Новосибирск» была признана банкротом в марте 2023 года. Позже её лишили статуса регионального оператора.
Напомним, что в марте этого года арестовали министра ЖКХ Дениса Архипова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он мог не истребовать 220 миллионов рублей от «Экологии-Новосибирск» по банковской гарантии.