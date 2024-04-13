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Ранее по делу «Экологии-Новосибирск» арестовали Дениса Архипова

Суд арестовал счета управляющего «Экологии-Новосибирск Баряева

13 апреля 2024, 05:50
Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области
Ранее по делу «Экологии-Новосибирск» арестовали Дениса Архипова

В Новосибирске арестованы счета управляющего Владислава Баряева

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество конкурсного управляющего «Экологии-Новосибирск» Владислава Баряева. Этого потребовали кредиторы бывшего регоператора по утилизации твердых бытовых отходов.

По решению арбитража арестованы банковские счета и недвижимость юриста. Общая сумма средств составляет 248,1 миллиона рублей. Кредиторы попросили признать действия управляющего незаконными. По их мнению, это могло поспособствовать банкротству.

Компания «Экология-Новосибирск» была признана банкротом в марте 2023 года. Позже её лишили статуса регионального оператора.

Напомним, что в марте этого года арестовали министра ЖКХ Дениса Архипова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он мог не истребовать 220 миллионов рублей от «Экологии-Новосибирск» по банковской гарантии.

Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов
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#Александр Ляхов#Экономика#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Денис Архипов
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