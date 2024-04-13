В Коченевском районе появится частная экономическая зона — что там создадут

Помимо этого, корпорацией развития Новосибирской области заключены соглашения с потенциальными резидентами. Планируется создание в особой экономической зоне ремонтно-производственного и логистического распределительного комплекса, производство электротехнического оборудования и производственно-складского комплекса по переработке продукции агропромышленного сектора.