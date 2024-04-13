В Коченевском районе появится частная экономическая зона — что там создадут

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Общий объем инвестиций составит около полутора миллиардов рублей. Площадь ОЭЗ составит 406 гектаров, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры будет вестись за счет частных вложений ООО «Северный парк развитие».
Помимо этого, корпорацией развития Новосибирской области заключены соглашения с потенциальными резидентами. Планируется создание в особой экономической зоне ремонтно-производственного и логистического распределительного комплекса, производство электротехнического оборудования и производственно-складского комплекса по переработке продукции агропромышленного сектора.
«За десять лет отчисления резидентов должны составить порядка 9 миллиардов рублей, порядка трех из них — в бюджет региона», — рассказал «Коммерсант-Сибирь» генеральный директор корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов.
Напомним, что в Новосибирске с рабочим визитом находится министр экономического развития России Максим Решетников. Одним из пунктов программы является посещение промышленно-логистического парка.