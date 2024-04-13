atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Планируется создание логистического распределительного комплекса

В Коченевском районе появится частная экономическая зона — что там создадут

13 апреля 2024, 09:59
Фото: 1MI
Планируется создание логистического распределительного комплекса

В Новосибирской области создадут особую экономическую зону за 1,5 млрд рублей

На территории Коченевского и Новосибирского районов появится первая частная ОЭЗ (особая экономическая зона). Якорным резидентом станет транспортно-логистический центр «Сибирский». Заявка на создание экономической зоны направлена в Минэкономразвития Российской Федерации.

Общий объем инвестиций составит около полутора миллиардов рублей. Площадь ОЭЗ составит 406 гектаров, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры будет вестись за счет частных вложений ООО «Северный парк развитие».

Помимо этого, корпорацией развития Новосибирской области заключены соглашения с потенциальными резидентами. Планируется создание в особой экономической зоне ремонтно-производственного и логистического распределительного комплекса, производство электротехнического оборудования и производственно-складского комплекса по переработке продукции агропромышленного сектора.

В 2,5 раза вырос объем перевезенных грузов через логистические парки НСО
Узнать подробнее
«За десять лет отчисления резидентов должны составить порядка 9 миллиардов рублей, порядка трех из них — в бюджет региона», — рассказал «Коммерсант-Сибирь» генеральный директор корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Напомним, что в Новосибирске с рабочим визитом находится министр экономического развития России Максим Решетников. Одним из пунктов программы является посещение промышленно-логистического парка.

#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Инвестиции#Промышленно-логистический парк#Инвестиционный проект#Логистика
Подпишитесь
Главу Центрального округа Новосибирска оправдали по делу о разрушении стелы ВОВ
Вчера, 04:01
Две иномарки расхлестались на трассе под Новосибирском — погибли два человека
Вчера, 10:03
В Ленинском районе ограничат движение автобусов — в мэрии назвали причину
Вчера, 08:49
Видео. Комик Сатир посмеялся над актерским методом Никиты Кологривого
Вчера, 05:37
День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина
Вчера, 03:39
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
Вчера, 02:01
"