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Подросток не появлялся дома три дня

В Куйбышеве ищут 16-летнего подростка в черной куртке — он пропал три дня назад

13 апреля 2024, 03:23
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирск
Подросток не появлялся дома три дня

В Новосибирской области ищут шестнадцатилетнего Фаниса Насырова

В Куйбышеве разыскивают пропавшего подростка Фаниса Насырова. Старшеклассник не появлялся дома третьи сутки.

Старшеклассник ушел из дома в середине недели. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими людьми.

«Помогите найти подростка! Насыров Фанис, 16 лет. С 10 апреля местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек одет в черную куртку и джинсы, обут в серые кроссовки на белой подошве. Школьник темнорус, глаза серо-голубые. Рост составляет 165 сантиметров.

Напомним, что в Новосибирске искали одиннадцатилетнюю школьницу. Девочка благополучно нашлась.

Одновременно с этим продолжаются поиски семнадцатилетнего юноши.

Следователи ищут семнадцатилетнего подростка в темно-синей куртке до колен
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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Розыск#Подростки#Куйбышев#Подросток#Поиски
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