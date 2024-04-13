В Куйбышеве ищут 16-летнего подростка в черной куртке — он пропал три дня назад

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Старшеклассник ушел из дома в середине недели. С тех пор он не выходил на связь с родными и близкими людьми.
«Помогите найти подростка! Насыров Фанис, 16 лет. С 10 апреля местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек одет в черную куртку и джинсы, обут в серые кроссовки на белой подошве. Школьник темнорус, глаза серо-голубые. Рост составляет 165 сантиметров.
Напомним, что в Новосибирске искали одиннадцатилетнюю школьницу. Девочка благополучно нашлась.
Одновременно с этим продолжаются поиски семнадцатилетнего юноши.