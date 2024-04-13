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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

На новосибирской парковке нашли труп — причины смерти неизвестны

В Новосибирске на Есенина нашли труп — мужчина лежал рядом с парковкой

13 апреля 2024, 09:13

На новосибирской парковке нашли труп — причины смерти неизвестны

В Новосибирске суббота для сотрудников правоохранительных органов выдалась неспокойной. На улице Есенина нашли мужчину без признаков жизни.

Согласно данным паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», тело неизвестного обнаружили в парковочном кармане. Обстоятельства смерти и детали обнаружения бездыханного трупа пока не раскрываются.

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«На улицу Есенина выезжали сотрудники правоохранительных органов. Причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы полиции Аягоз Ашимова.

Напомним, что в Куйбышеве ищут шестнадцатилетнего подростка. Парень не выходит на связь уже третьи сутки.

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