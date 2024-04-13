В Новосибирске на Есенина нашли труп — мужчина лежал рядом с парковкой

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Согласно данным паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», тело неизвестного обнаружили в парковочном кармане. Обстоятельства смерти и детали обнаружения бездыханного трупа пока не раскрываются.
Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«На улицу Есенина выезжали сотрудники правоохранительных органов. Причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы полиции Аягоз Ашимова.
Напомним, что в Куйбышеве ищут шестнадцатилетнего подростка. Парень не выходит на связь уже третьи сутки.