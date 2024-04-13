В Новосибирске находится с рабочим визитом глава Минэкономразвития Максим Решетников

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Визит главы Минэкономразвития РФ подтвердили региональные власти.
«Глава МЭР РФ Максим Решетников находится с рабочим визитом в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Первым делом Максим Решетников осмотрел недавно реконструированный аэропорт Толмачево. Кроме того, министр намерен посетить промышленно-экономический парк и центр исследований искусственного интеллекта при Новосибирском государственном университете.
Напомним, что до этого в Новосибирской области побывал руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Одним из ключевых мест во время визита стала площадка СКИФ.