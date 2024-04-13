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В Новосибирской области находится с рабочим визитом глава Минэкономразвития России Максим Решетников

В Новосибирске находится с рабочим визитом глава Минэкономразвития Максим Решетников

13 апреля 2024, 04:28
Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области находится с рабочим визитом глава Минэкономразвития России Максим Решетников

В Новосибирскую область прибыл министр экономического развития Максим Решетников

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он намерен обсудить с региональным правительством развитие промышленного, научного и логистического потенциала субъекта.

Визит главы Минэкономразвития РФ подтвердили региональные власти.

«Глава МЭР РФ Максим Решетников находится с рабочим визитом в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Первым делом Максим Решетников осмотрел недавно реконструированный аэропорт Толмачево. Кроме того, министр намерен посетить промышленно-экономический парк и центр исследований искусственного интеллекта при Новосибирском государственном университете.

Напомним, что до этого в Новосибирской области побывал руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Одним из ключевых мест во время визита стала площадка СКИФ.

«Надо гордиться»: глава Минобрнауки Фальков посетил площадку СКИФ
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#Александр Ляхов#Политика#Экономика#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Промышленность#Министр#Визит
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