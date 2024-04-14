Грязный Новосибирск: более 70 нарушений нашли при организации уборки улиц

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Проверка показала, что в городе не проводится качественная уборка улиц, не убирается мусор, в том числе и на остановках, а администрации районов это не контролируют.
В связи с этим было направлено 27 представлений о необходимости устранить нарушения, а также более 50 предостережений. Также возбуждены дела против ответственных лиц за содержание дорог.
После вмешательства прокуратуры были приняты меры по исправлению дефектов дорог, уборке территорий и восстановлению остановок общественного транспорта. Прокуратура продолжает контрольные мероприятия.
Напомним, ранее прокуратура потребовала отмыть грязный городской транспорт.