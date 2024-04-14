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Новосибирск серый и грязный город, в котором не наводят порядок

Грязный Новосибирск: более 70 нарушений нашли при организации уборки улиц

14 апреля 2024, 07:31
Фото: atas.info
Новосибирск серый и грязный город, в котором не наводят порядок

Более 70 нарушений нашли при организации уборки улиц в Новосибирске

После прокурорской проверки в Новосибирске убрались на улицах. Из-за ненадлежащей уборки города были внесены десятки представлений.

Проверка показала, что в городе не проводится качественная уборка улиц, не убирается мусор, в том числе и на остановках, а администрации районов это не контролируют.

В связи с этим было направлено 27 представлений о необходимости устранить нарушения, а также более 50 предостережений. Также возбуждены дела против ответственных лиц за содержание дорог.

После вмешательства прокуратуры были приняты меры по исправлению дефектов дорог, уборке территорий и восстановлению остановок общественного транспорта. Прокуратура продолжает контрольные мероприятия.

Напомним, ранее прокуратура потребовала отмыть грязный городской транспорт.

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Видео: atas.info
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Прокуратура#Нарушения#Общественный транспорт#Представления
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