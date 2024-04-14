Марья Пустые Щи 14 апреля — что нельзя делать в этот день

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
Поскольку в этот день продолжается Великий Пост, православные верующие по традиции едят щи без мяса, оставляя только картошку и капусту. Хорошим тоном является посещение православной литургии.
Также в этот день желательно обновить гардероб, поскольку одежда и обувь прослужат очень долго. Незамужние девушки 14 апреля старались обязательно разыграть всех, чтобы муж был добрым, заботливым и с чувством юмора.
Одновременно 14 апреля нельзя убивать пауков, поскольку это навлечет финансовые беды. Нельзя много есть и пить, чтобы потом не голодать. По той же причине нельзя и ссориться, поскольку это кончится расставанием.
Народные приметы на Марью Пустые Щи 14 апреля
В этот день нельзя обойтись и без народных примет. Если 14 апреля тает снег, то скоро вырастет трава, а таяние льда — к удачному году. Беззвездная ночь — к потеплению, синие облака — к осадкам, гроза без грома — к знойному лету.