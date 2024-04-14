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Posted Вчера, 23:00

Published Вчера, 23:00

Modified Вчера, 23:00

Updated Вчера, 23:00

В этот день многие посещают храм

Марья Пустые Щи 14 апреля — что нельзя делать в этот день

13 апреля 2024, 23:00
Фото: 1MI
В этот день многие посещают храм

Новосибирцам рассказали, что нельзя делать 14 апреля на Марью Пустые Щи

14 апреля наступит день памяти преподобной Марии Египетской. В народе ее прозвали Марья Пустые Щи, поскольку продолжается Великий Пост.

Марья Пустые Щи 14 апреля — что можно и нельзя делать

Поскольку в этот день продолжается Великий Пост, православные верующие по традиции едят щи без мяса, оставляя только картошку и капусту. Хорошим тоном является посещение православной литургии.

Также в этот день желательно обновить гардероб, поскольку одежда и обувь прослужат очень долго. Незамужние девушки 14 апреля старались обязательно разыграть всех, чтобы муж был добрым, заботливым и с чувством юмора.

Одновременно 14 апреля нельзя убивать пауков, поскольку это навлечет финансовые беды. Нельзя много есть и пить, чтобы потом не голодать. По той же причине нельзя и ссориться, поскольку это кончится расставанием.

Народные приметы на Марью Пустые Щи 14 апреля

В этот день нельзя обойтись и без народных примет. Если 14 апреля тает снег, то скоро вырастет трава, а таяние льда — к удачному году. Беззвездная ночь — к потеплению, синие облака — к осадкам, гроза без грома — к знойному лету.

Ипатий Чудотворец 13 апреля — что нельзя делать в этот день
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#Александр Ляхов#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Традиции#Приметы
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