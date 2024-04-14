Нелегальные ярмарки мигрантов начали сносить в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Хилокский микрорайон — один из самых неблагополучных районов Новосибирска. В 90-е года рядом с жилой зоной на окраине города был построен так называемый Хилокский рынок (ООО «Торговый центр Хилокский»), один из крупнейших центров в Сибири по оптовой торговле овощами и фруктами из Средней Азии. На нем и в окружающих нелегальных торговых точках работают тысячи приезжих из стран СНГ. Такое соседство не нравится коренным жителям: мигранты часто ведут себя вызывающе и прямо нарушают закон.