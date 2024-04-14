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Здесь был целый ряд сомнительных заведений общепита

Нелегальные ярмарки мигрантов начали сносить в Хилокском микрорайоне Новосибирска

14 апреля 2024, 05:53
Здесь был целый ряд сомнительных заведений общепита
Незаконные торговые точки и заведения общепита, принадлежавшие выходцам из ближнего зарубежья, начали демонтировать в районе Хилокского рынка. Ранее соответствующее распоряжение выпустила мэрия

Рабочие приступили к разбору самовольных построек, расположенных между территорией Хилокского рынка и зданием школы № 66. Там, в основном, располагались заведения общепита, которые держали мигранты из азиатских стран, а посещали их приезжие, занятые торговлей, зачастую нелегальной, на рынках и ярмарках, окружающих микрорайон.

Местные жители много лет требовали убрать от их домов нелегальный бизнес мигрантов. Эти заведения работали в антисанитарных условиях, дым и вонь разносились по всему микрорайону, а около контейнерных площадок, предназначенных для бытового мусора, периодически находили останки забитых животных. Жалобы и коллективные обращения писали во все инстанции, начиная от районных чиновников, заканчивая администрацией президента России.

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«Скажу простым людям, если вы считаете, что ваши права нарушают, боритесь! Боритесь, и правда будет за вами. Мы боролись. И вот наша маленькая победа, вредоносные блевожуйки за школой сносят! Под раздачу, к сожалению, попал и цивилизованный базарчик, „Ярмарка Клифф“, к ним у местных претензий не было, но у них нашли множество нарушений. Итог: мы победили, землю освободили, но что будет дальше, пока неизвестно», — сообщила одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова.

О решении мэрии убрать все нелегальные ярмарки из Хилокского микрорайона стало известно из сообщения прокуратуры во вторник, 9 апреля. Соответствующее предписания надзорное ведомство выдало муниципалитету после масштабного рейда, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения законодательства.

Похожие рейды проходили и ранее, но никогда у них не было столь серьезных последствий. А местные жители и вовсе называли действия проверяющих показухой.

Хилокский микрорайон — один из самых неблагополучных районов Новосибирска. В 90-е года рядом с жилой зоной на окраине города был построен так называемый Хилокский рынок (ООО «Торговый центр Хилокский»), один из крупнейших центров в Сибири по оптовой торговле овощами и фруктами из Средней Азии. На нем и в окружающих нелегальных торговых точках работают тысячи приезжих из стран СНГ. Такое соседство не нравится коренным жителям: мигранты часто ведут себя вызывающе и прямо нарушают закон.

Руководство «ТЦ Хилокский», в свою очередь, постоянно отрицает свою причастность к беспорядку, который творится в прилегающем микрорайоне.

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