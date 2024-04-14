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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Человек погиб

Один погиб, трое пострадали: жуткое ДТП произошло на новосибирской трассе

14 апреля 2024, 14:35
Фото: ГИБДД по НСО
Человек погиб

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Три человека пострадали.

Все случилось в Искитимском районе 14 апреля. За рулем автомобиля Toyota Carina находился 49-летний мужчина. Он ехал по трассе Р-256 «Чуйский тракт» из Барнаула до Новосибирска. Внезапно произошло столкновение с микроавтобусом Honda Stepwgn. Им управлял 48-летний автомобилист. Один из них выехал на встречку.

После столкновения водитель Toyota погиб. Он получит травмы, несовместимые с жизнью. Также в больницу попали водитель Honda, женщина, и 16-летняя девушка.

На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД по НСО
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