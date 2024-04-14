Один погиб, трое пострадали: жуткое ДТП произошло на новосибирской трассе

Все случилось в Искитимском районе 14 апреля. За рулем автомобиля Toyota Carina находился 49-летний мужчина. Он ехал по трассе Р-256 «Чуйский тракт» из Барнаула до Новосибирска. Внезапно произошло столкновение с микроавтобусом Honda Stepwgn. Им управлял 48-летний автомобилист. Один из них выехал на встречку.