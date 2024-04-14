Подростки устроили драку со стрельбой — выстрелы напугали жильцов дома

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Подростки в Новосибирске устроили стычку с использованием огнестрельного оружия. Это сообщает ВК-сообщество «Инцидент Новосибирск».
Автор поста рассказывает, что 14 апреля в жилом районе Затулинка на улице Зорге группа подростков устроила драку возле подъезда одного из домов. В какой-то момент инцидента, раздались звуки выстрелов.
«Это вызвало панику во всем доме. Перед прибытием полиции подростки разбежались», — говорится в посте сообщества.
Указывается, что в результате конфликта никто не получил травм. Все обстоятельства выясняются.