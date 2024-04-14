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Updated Сегодня, 06:40

Новосибирцы слышали стрельбу

Подростки устроили драку со стрельбой — выстрелы напугали жильцов дома

14 апреля 2024, 06:38
Фото: 1MI
Новосибирцы слышали стрельбу

Подростки устроили драку со стрельбой в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска подростки устроили драку с выстрелами, что вызвало тревогу среди жильцов близлежащих домов.

Подростки в Новосибирске устроили стычку с использованием огнестрельного оружия. Это сообщает ВК-сообщество «Инцидент Новосибирск».

Автор поста рассказывает, что 14 апреля в жилом районе Затулинка на улице Зорге группа подростков устроила драку возле подъезда одного из домов. В какой-то момент инцидента, раздались звуки выстрелов.

«Это вызвало панику во всем доме. Перед прибытием полиции подростки разбежались», — говорится в посте сообщества.

Указывается, что в результате конфликта никто не получил травм. Все обстоятельства выясняются.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Драка#Подростки#Стрельба
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