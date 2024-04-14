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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Часы стоят несколько млн

Швейцарские часы продают в Новосибирске за 2,8 млн рублей

14 апреля 2024, 03:24
Фото: 1MI
Часы стоят несколько млн
В Новосибирске решили выставить на продажу часы швейцарской фирмы. Их стоимость составляет несколько млн рублей.

Часы-хронограф решил продать житель Новосибирска. Аксессуар стоит 2,8 млн рублей. Такое объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Как уточнил продавец в описании товара, часы изготовили в 2023 году. Их выпустила фирма Breguet. Они имеют оригинальную упаковку, а также все подлинные детали.

Как оказалось, сибиряк приобрел часы за границей в прошлом году. Однако поносить их не удалось: их ни разу не надевали.

Фото: Авито

Напомним, ранее сибирячка продавала коллекцию календариков со времен СССР.

Коллекцию советских календариков продает сибирячка — ностальгируем по СССР
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Товар#Объявление#Часы
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