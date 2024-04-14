Швейцарские часы продают в Новосибирске за 2,8 млн рублей

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Часы-хронограф решил продать житель Новосибирска. Аксессуар стоит 2,8 млн рублей. Такое объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.
Как уточнил продавец в описании товара, часы изготовили в 2023 году. Их выпустила фирма Breguet. Они имеют оригинальную упаковку, а также все подлинные детали.
Как оказалось, сибиряк приобрел часы за границей в прошлом году. Однако поносить их не удалось: их ни разу не надевали.
Напомним, ранее сибирячка продавала коллекцию календариков со времен СССР.