Трактор снес стихийный рынок мигрантов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Новосибирске решили проблему с нелегальными торговыми точками мигрантов на Гусинобродском шоссе. По информации из ВК-паблика АСТ-54, неизвестный водитель трактора разрушил запрещенные палатки.
Согласно сообщению очевидцев, продавцы не успели спасти свой товар, так как процесс ликвидации точек был проведен достаточно быстро и без предупреждения.
Жители Новосибирска отметили в комментариях, что подобные действия были бы полезны и на Хилокском рынке. Ранее сообщалось о закрытии всех ярмарок в Хилокском микрорайоне Новосибирска.
Как результат проверки, были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.