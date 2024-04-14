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Павильоны снесли

Трактор снес стихийный рынок мигрантов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

14 апреля 2024, 05:12
Фото: АСТ-54
Павильоны снесли
Трактор в Новосибирске уничтожил нелегальные торговые точки мигрантов на Гусинобродском шоссе, оставив продавцов без товара.

В Новосибирске решили проблему с нелегальными торговыми точками мигрантов на Гусинобродском шоссе. По информации из ВК-паблика АСТ-54, неизвестный водитель трактора разрушил запрещенные палатки.

Согласно сообщению очевидцев, продавцы не успели спасти свой товар, так как процесс ликвидации точек был проведен достаточно быстро и без предупреждения.

Жители Новосибирска отметили в комментариях, что подобные действия были бы полезны и на Хилокском рынке. Ранее сообщалось о закрытии всех ярмарок в Хилокском микрорайоне Новосибирска.

Как результат проверки, были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ярмарки#Мигранты#Проверка#Барахолка#Трактор
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