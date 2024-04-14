В искитимской больнице рассказали правду о выбросе на улицу пробирок с кровью

В редакцию Atas.info поступил официальный комментарий от Искитимской ЦГБ. Как стало известно, все отходы больницы проходят обработку перед утилизацией. Обработка позволяет классифицировать отходы в класс А, который является безопасным. Затем мусор упаковывают в мешки, санитары их доставляют до контейнеров, а из баков вывозит отходы мусоровоз. При этом выброс отходов контролирует главный врач, которому присылают видеоотчет. Однако за месяц неизвестные лица вытаскивали эти мешки из контейнеров, развязывали и разбрасывали содержимое.