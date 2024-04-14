В искитимской больнице рассказали правду о выбросе на улицу пробирок с кровью

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как сообщали очевидцы в соцсетях, в Искитиме возле одной из больниц якобы постоянно выбрасывают медицинские отходы (кровь, шприцы), что пугает местных жителей.
Один из очевидцев рассказал, что больница якобы постоянно выбрасывает отходы на улицу. Пациенты уже жаловались на это начальству, но ничего не менялось. Главврач был приглашен на разговор в совет депутатов, где он отрицал связь медотходов с больницей. Так и получилось.
В редакцию Atas.info поступил официальный комментарий от Искитимской ЦГБ. Как стало известно, все отходы больницы проходят обработку перед утилизацией. Обработка позволяет классифицировать отходы в класс А, который является безопасным. Затем мусор упаковывают в мешки, санитары их доставляют до контейнеров, а из баков вывозит отходы мусоровоз. При этом выброс отходов контролирует главный врач, которому присылают видеоотчет. Однако за месяц неизвестные лица вытаскивали эти мешки из контейнеров, развязывали и разбрасывали содержимое.
«После этого фотографировали и распространяли. Посты с фотографиями размещались во ВКонтакте. В настоящее время юридический отдел ИЦГБ готовит заявление в полицию, которое будет подано в понедельник, 15 апреля», — уточнили в ЦГБ.