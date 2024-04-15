146 участков подтопило в Новосибирской области — какие районы в лидерах

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На утро 15 апреля в регионе остаются подтопленными 146 участков. Такие цифры приводит пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
В селах Легостаево, Чернокурья, Мереть и городе Тогучин в зоне подтопления оказались 46 приусадебных участков. Указанные населенные пункты расположены в Искитимском, Карасукском, Сузунском и Тогучинском районах соответственно.
100 подтопленных участках насчитали в дачных обществах в Новосибирском и Мошковском районах.
Вода ушла их 60 участков в СНТ «Рябинка» Новосибирского района, из 91 участков в СНТ «Кедр» и из 120 участков в СНТ «Кирпичник» Мошковского района.
Заторов льда на реке Иня не выявлено. Это означает, что уровень воды поднялся из-за таяния снега в полях, уточнили спасатели.