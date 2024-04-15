Актер Кологривый: Иван Янковский не проходил кастинг в «Слово пацана»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В интервью журналистке Лауре Джугелии, которое вышло на ее ютуб-канале, новосибирец Никита Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале «Слово пацана», усомнился в качестве актерской игры Ивана Янковского. Тот воплотил на экране образ Вовы Адидаса.
Говоря о том, как Янковский попал в актерский состав, Кологривый подчеркнул — его напарник по съемочной группе не проходил кастинг, его взяли в сериал, поскольку тот из звездной династии. В то время как сам Кологривый, намекнул скандальный артист, вынужден был доказывать свое мастерство в ходе изнурительных кинопроб.
Никита-Кащей прославился своими скандальными, а порой и откровенно оскорбительными высказываниями в адрес коллег по цеху. Равно как и своим развязным хулиганским поведением, не так давно после дебоша в новосибирском ресторане он отбыл семь суток в спецприемнике.