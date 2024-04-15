Актер Кологривый: Иван Янковский не проходил кастинг в «Слово пацана»

Говоря о том, как Янковский попал в актерский состав, Кологривый подчеркнул — его напарник по съемочной группе не проходил кастинг, его взяли в сериал, поскольку тот из звездной династии. В то время как сам Кологривый, намекнул скандальный артист, вынужден был доказывать свое мастерство в ходе изнурительных кинопроб.