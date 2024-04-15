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Кологривый не впервые критикует Янковского

Актер Кологривый: Иван Янковский не проходил кастинг в «Слово пацана»

15 апреля 2024, 11:06
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Кологривый не впервые критикует Янковского
По мнению Никиты Кологривого, Янковский попал в сериал благодаря своему звездному предку. Сам же Иван актерским талантом, якобы, не блещет

В интервью журналистке Лауре Джугелии, которое вышло на ее ютуб-канале, новосибирец Никита Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале «Слово пацана», усомнился в качестве актерской игры Ивана Янковского. Тот воплотил на экране образ Вовы Адидаса.

Говоря о том, как Янковский попал в актерский состав, Кологривый подчеркнул — его напарник по съемочной группе не проходил кастинг, его взяли в сериал, поскольку тот из звездной династии. В то время как сам Кологривый, намекнул скандальный артист, вынужден был доказывать свое мастерство в ходе изнурительных кинопроб.

Никита-Кащей прославился своими скандальными, а порой и откровенно оскорбительными высказываниями в адрес коллег по цеху. Равно как и своим развязным хулиганским поведением, не так давно после дебоша в новосибирском ресторане он отбыл семь суток в спецприемнике.

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