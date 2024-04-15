Депутат Чаплин: до конца мая на даче нужно успеть привить и обрезать растения

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Прежде всего, следует подготовить почву — удалить сорняки и остатки прошлогодних растений. Помимо этого необходимо внести органические удобрения, чтобы же в мае высадить рассаду и семена, пишет NEWS.ru.
Также весной следует обрезать и привить деревья и кусты, обработать их составами от болезней и паразитов. Наконец, следует расставить ловушки, чтобы обезопасить участок и дом от грызунов.
Рекомендуется также проверить и починить, при необходимости, систему полива.
Депутат отметил, что в РФ действуют льготы на постройку загородного дома. Также можно взять льготную сельскую ипотеку, и оформление «дачной амнистии» по упрощённой системе.